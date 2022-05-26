القبض على شخص اطلق عيار ناري وتسبب بكسر جمجمة طفل

وطنا اليوم _ محمد عربيات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على احد الأشخاص، قام بإطلاق عيارات نارية في احد الاعراس بمنطقة بلعما ليل أمس الأربعاء .

وقال أقارب الطفل لوطنا اليوم، أن الطفل اصيب برصاصة طائشة في منطقة الرأس في منطقه بلعما ، حيث أطلقت الرصاصة من مسافة مايقارب 2 كيلو متر وتم نقله إلى مستشفى المدينة الطبية .

وبحسب اقارب الطفل،تبين أنه يعاني من كسر في الجمجمة ونقطة على الدم ، بانتظار الصور النهائية و التقرير النهائي، من اجل تحديد إصابة الطفل وعلى اثرها سيتم اتخاذ اللازم .

وقال الأطباء لذوي الطفل، بأنه ربما أن يخضع الطفل لعمليتين فوريتين في حال لم تستقر الامور بالشكل المطلوب .

وذكر احد أقارب الطفل بانهم يثقون بالأجهزة الأمنية بالتعامل مع هذه الحالات بحسب توصيات و رؤية الملك عبدالله الثاني.