انخفاض أسعار الذهب بالسوق المحلية

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمختلف عياراته، صباح اليوم الخميس، بمقدار دينار و40 قرشاً للغرام الواحد، وذلك بحسب ما أعلنت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 37,70 ديناراً، مقابل 36,20 ديناراً لجهة البيع.

وكما بلغ سعر شراء غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,30 و 34,50 ديناراً على التوالي