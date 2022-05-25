الإسراء تنظم محاضرة بعنوان “إعادة صياغة مفاهيم التعليم الهندسي باستخدام مبادرة (CDIO)”

وطنااليوم_برعاية الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات رئيس الجامعة نظمت كلية الهندسة محاضرة لأعضاء الهيئة التدريسية في كليات الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات، قدّمها معالي الأستاذ الدكتور عصام زعبلاوي وزير التعليم الأسبق ورئيس الجامعة الأسترالية في دولة الكويت الشقيق بعنوان “إعادة صياغة مفاهيم التعليم الهندسي باستخدام مبادرة (CDIO)”، وذلك يوم الخميس الموافق (19/05/2022) على مسرح كلية الهندسة.



وقد ركز موضوع المحاضرة على مبادرة Conceive, Design, Implement, and Operate (CDIO)

والتي تقدم إطاراً تعليمياً لتخريج أجيال من التعليم الهندسي مسلحين بمهارات للمنافسة في سوق العمل كون المبادرة تعتمد كإطار لتطوير الخطط الدراسية والتقييم القائم على النتائج، بما يعزز خبرات التعلم النشط والتجريبي للطلبة.



حيث أن المبادرة تؤكد أن التعليم الهندسي مستمر ويتم تعزيز معارف ومهارات المهندسين من خلال ممارسة العمل في مؤسسات متنوعة. كما بين المحاضر أن المبادرة لا تقتصر على التعليم الهندسي فقط وانما تطبق أيضا في كليات الأعمال. وفي نهاية المحاضرات جرى حوار موسع ومثمر حول اليات تطبيق المبادرة في الجامعة.