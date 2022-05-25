المدعي العام يوجه 4 تهم لنجلي نائب بحادثة مطعم الفحيص

وطنا اليوم:قرر مدعي عام السلط القاضي مؤيد الدردور، اليوم الأربعاء، توقيف اثنين من ابناء نائب حالي على خلفية الهجوم على مطعم في منطقة الفحيص أسبوعاً على ذمة التحقيق.

واسند القاضي الدردور للمتهمين، اربع تهم بسبب المشاجرة، وهي: حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والايذاء، والحاق الضرر بمال الغير، واقلاق الراحة العامة.

فيما لا يزال البحث جارياً عن ابن ثالث للنائب وهو شقيق المتهمين، بالاضافة الى صديق لهم شارك معهم في الاعتداء على المطعم.

وصباح اليوم أكد مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نجلي نائب اعتديا على مالك وعمال مطعم في الفحيص.