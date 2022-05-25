خادم الحرمين وولي عهده يهنئان الملك والاردنيين بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الاردنية الهاشمية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، وللحكومة والشعب الأردني مزيدا من التقدم والازدهار.

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