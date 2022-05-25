فيلادلفيا تقيم فعاليات يوم المسار الوظيفي السابع عشر‎‎

وطنا اليوم:بعد توقف مؤقت فرضته جائحة كورونا اقامت جامعة فيلادلفيا, أفتتح الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة وبحضور رئيس مجلس الامناء الدكتور مروان كمال وسعادة سفير عمُان الشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري والسيد خميس بني علي السنيدي الملحق الثقافي في السفارة العمُانية فعاليات المسار الوظيفي السابع عشر بمشاركة أكثر من 42 مؤسسة وشركة ومصنع ويهدف يوم المسار الوظيفي الى انشاء علاقة بين الشركات والمؤسسات وبين الطلبة المتوقع تخرجهم للإفادة منهم في فرص العمل المتاحة وتعريف الشركات والمؤسسات بالجامعة واساتذتها ومرافقها وامكانات التعاون وتعزيز العلاقة بين الجامعة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وضمن نشاطات هذا اليوم يطلع مندوبو المؤسسات والشركات على السيرة الذاتية لكل طالب في التخصصات والبالغة في جامعة فيلادلفيا 34 تخصصاً بما فيها التخصصات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والأمن السبراني والعلاج الطبيعي والتحريك والوسائط المتعددة والهندسة الكهربائية/ اتصالات والكترونيات والدبلوم العالي في التربية وفي نهاية النشاط تم اقامة مأدبة غذاء على شرف المشاركين وتوزيع شهادات المشاركة لكل مؤسسة.

حضر فعاليات المسار الوظيفي الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار رئيس الجامعة والدكتور ابراهيم بدران مستشار الرئيس للعلاقات الدولية ومشاركة عمداء الكليات ومدراء الدوائر والطلبة والأساتذة. ومن الملحقية العمانية الدكتور عبد الله عبيدات المرشد الأكاديمي.