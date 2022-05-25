العضايلة في مقال: الشرعية الدستورية وشرعية الإنجاز ميزة وعنوان مسيرة الدولة في استقلالها

وطنا اليوم – نشر السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة مقالاً في صحيفة الجمهورية المصرية، بمناسبة العيد السادس والسبعين لاستقلال المملكة، حمل عنوان “استقلال المملكة.. منطلق النهضة وركيزة الإنجاز”.

وأكد العضايلة في المقال، الذي استعرض محطاتٍ من العطاء والبناء الوطني التي بذلها الأردنيون والأردنيات بقيادتهم الهاشمية على مدار عقود، أن الشرعية الدستورية وشرعية الإنجاز ميّزة وعنوان مسيرة الدولة الأردنية والعمود الصلب لمؤسساتها والفاصل الحَكَم في كل محطةٍ ومسألةً وطنية.

وأشار في المقال، الذي حمله العدد الورقي لصحيفة الجمهورية صباح يوم عيد الاستقلال، “بنى الأردنيون والأردنيات دولتهم على مدار الممالك الهاشمية الأربع، التي توارث الحُكمَ فيها ملوك بنو هاشم ابناً عن أب، وصولاً إلى المملكة الرابعة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يسنده ابنه الأكبر وراثةً وولي عهده الأمين دستورياً، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في نظام حكمٍ دستوريٍ متين وديمقراطيٍ متسلسل، قاعدته الأساس نيابي ملكي وراثي”.

وأكد أن الأردنيين والأردنيات يتطلعون، مع كل عام يمر من عمر دولتهم، للمضي نحو ترسيخ عناصر النهضة الوطنية وصون المُنجز، وتدعيم الرؤية الإصلاحية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤمنين برسالة دولتهم، داعمين لمؤسساتها، واثقين بقيادة مليكهم وملتفين حول رؤيته، ليكون الأردن كما هو دوماً منذ التأسيس مجمع العيش المشترك وحاضنة الحرية والديمقراطية وواحة الأمن والاستقرار.

وفيما يلي نص المقال: