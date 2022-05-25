وطنا اليوم:قال مندوب الدوريات الخارجية ، انه تم صباح اليوم ضبط سائق يدخن “الأرجيلة” في مركبته ، بالقرب من جامعة فيلادلفيا ، حيث تم توديعه تمهيدا لتحويله للحاكم الإداري.

وبين ، انه ابرز الحوادث التي وقعت خلال الساعات الـ 24 الماضية ، تعاملت الفرق مع حادث تصادم بين 3 مركبات على طريق إربد – عمّان في منطقة ثغرة عصفور ، نتج عنه وفاة واصابة.

كما تم ضبط سائق يسير بسرعة 160 كلم/ساعة ، لمركبة قادمة من الزرقاء باتجاه طريق المطار