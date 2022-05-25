والدة رئيس الديوان الملكي الاسبق جواد العناني في ذمة الله

وطنا اليوم:بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى آل العناني وانسباؤهم واقرباؤهم فقيدتهم الغالية المرحومة باذن الله تعالى

الحاجة كوثر حسين العناني

ارملة المرحوم الاستاذ أحمد عبدالمحسن العناني

ووالدة رئيس الديوان الملكي الاسبق الدكتور جواد العناني

وكل من الدكتور علي والمرحوم عزام والدكتور بسام والدكتور عبدالرحمن والدكتورة نهيل والمهندس انس والدكتورة نادية

وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الاربعاء في مقبرة سحاب.

وتقبل التعازي في منزل ولدها أنس الواقع في حي الصحابة للرجال والنساء بعد صلاة العصر- شارع غالب هلسة – يومي الاربعاء والخميس، او عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

إنا لله وإنا اليه راجعون