شاب بحالة سيئة إثر تلقيه عدة طعنات في السلط

وطنا اليوم_ أقدم شخص مساء امس الثلاثاء على طعن آخر بمنطقة الصوانية في مدينة السلط، .



وقام المشتبه به بتوجيه عدة طعنات للضحية بسبب خلافات بين الطرفين، فيما تم إسعاف المصاب إلى مستشفى السلط الجديد.



ويشار أن حالة المصاب حرجة نتيجة الطعنات، وأن الكوادر الطبية في مستشفى السلط قدمت له الإسعافات الأولية ونقلته إلى قسم العناية الحثيثة.



من جهتها باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة وضبط المشتبه به.