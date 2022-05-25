وطنا اليوم – يحتفل الأردنيون الأربعاء، بالذكرى الـ 76 لعيد الاستقلال، والتي تتزامن مع مئوية الدولة الثانية، في وقت يزداد فيه الأردن منعة وصمودا، وقُدرة على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، ضمن منظومة عمل إصلاحي شامل، لمواصلة مسيرة التطوير والبناء.

محطات ما بعد الاستقلال

1946 – استقلال الأردن وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية.

1947 – صدور أول دستور في عهد الاستقلال.

1947 – مجلس الأمة الأول بغرفتيه النواب والأعيان.

1951 – استشهاد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين على بوابة المسجد الأقصى

1951 – الملك طلال بن عبد الله يتولى سلطاته الدستورية.

1952 – الدستور الأردني الثاني في عهد الاستقلال.

1953 – الملك الحسين بن طلال يتولى سلطاته الدستورية.

1955 – الأردن أصبح عضواً في الأمم المتحدة.

1956 – تعريب قيادة الجيش.

1957 – إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية.

1962 – تأسيس أول جامعة أردنية.

1963 – تأسيس شركة الخطوط الملكية الأردنية.

1968 – إنشاء التلفزيون الأردني.

1968 – انتصار القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في معركة الكرامة الخالدة.

1971 – إنشاء الاتحاد الوطني الأردني.

1973 – تأسيس المدينة الطبية.

1987 – انعقاد مؤتمر القمة العربي (قمة الوفاق والاتفاق) في عمّان.

1989 – عودة الحياة الديمقراطية.

1994 – اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية.

1999 – وفاة الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله.

1999 – جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يتولى سلطاته الدستورية.

2000 – تأسيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

2002 – تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.

2009 – صدور الإرادة الملكية بتعيين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليا للعهد.

2011 – إجراء تعديلات دستورية.

2012 – إنشاء المحكمة الدستورية.

2012 – إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب.

2012 – صدور الورقة النقاشية الأولى لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

2013 – جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يدشن مشروع الديسي الاستراتيجي لجر المياه.

2013 – توقيع اتفاقية تعزيز الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

2019 – عودة الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية.

2021 – إصلاحات سياسية بتشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية لإجراء تعديلات دستورية وقوانين جديدة للانتخاب والأحزاب السياسية.

2022 – ورشة عمل وطنية في الديوان الملكي تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة.