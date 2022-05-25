وجهة نظر .. “القرميه” توفيق كريشان

د.حسين العموش

في كل المجالس، بما في ذلك مجلس الوزراء هنالك مستويات من الخبرات ، في الشأن المحلي والسياسي والخدمي والمالي والاقتصادي.

يحسب لهذه الحكومة برئيسها الدكتور بشر الخصاونة حرصها على مزج الخبرات وتنوعها في اطار محكم يؤكد وعي الرئيس ومعرفته بقدرات وزرائه وفريقه الذي سيقدم الخدمة للوطن طيلة فترة الحكومة .

توفيق كريشان ، وزير من الوزن الثقيل، صاحب خبرة طويلة ومتجذرة ، ليس من العبث ان اختارة الرئيس ليكون نائبا له ، انه باختصار (قرمية ) الحكومة وهي الكلمة التي يقولها الاردنيون لتختصر عشرات الاسطر في وصف شخصية وطنية تمسك بقوة وحرص على مفاصل العمل الوطني من باب العمل البلدي (البلديات) ، او ما اصطلح حديثا على تسميتها بالادارة المحلية ليضاف اليها مجالس المحافظات (اللامركزية) .

خبرات الوزير في وزارته تمثل خارطة طريق واضحة المعالم للوزير وفريقه ، مثلما تمثل فهم الوزير للدور الذي تقوم به الوزارة واين تلتقي واين تتقاطع مع وزارات ومؤسسات اخرى.

بعد اجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات بقدرة عالية نستطيع ان نقول بان المملكة الاردنية الهاشمية استطاعت ان تقدم نموذجا ناجحا في إطار العمل البلدي ،وهو النموذج الذي ينظر اليه عربيا وعالميا على انه الانجح والانجع باتجاه تغيير النظرة في العمل البلدي ومجالس المحافظات باتجاه العمل التنموي والسياحي والصناعي .

هذا الامر يقودنا للحديث عن تفعيل المخططات الشمولية التي اشتغل عليها سابقا وزراء ميدانيون منهم على سبيل المثال لا الحصر: شحادة ابو هديب، عبدالرزاق طبيشات ،نادر ظهيرات ، وليد المصري وآخرون ، هذه المخططات التي راعت خصوصية كل محافظة ومزاياها ستؤسس ان كتب لها النجاح الى خلق بيئة تنموية جاذبة وفاعلة وحقيقية على الارض، وليس على الارفف والادراج .

جلالة الملك عبدالله الثاني وجه باكثر من مناسبة الى مأسسة وتأطير الادارة المحلية ضمن مناخات جاذبة للاستثمار بكل انواعه ، والحكومة التقطت هذا التوجيه ، ووزيرها (القرميه) توفيق كريشان يعي اهمية التنمية المستدامة لدى البلديات بهدف الاعتماد على الذات وايجاد دخل مالي يساعد البلديات للقيام بالاعباء التي تنهض بها من خدمات النظافة والطرق والكهرباء والمناطق التجارية والصناعية وغيرها.

ما احوجنا اليوم الى ان يتولى كل وزير شؤون الوزارة التي يفهم تفاصيل التفاصيل فيها ، ليبدأ العمل من اول يوم تطأ قدمة مدخل الوزارة .

ولعل توفيق كريشان من بين هؤلاء الذين يعرفون اين يقفون والى اين سيصلون ،بثقة، وقدرة، وحصافة، وامان