وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي

وطنا اليوم:توفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية، وفق ما أفاد مصدر في الرئاسة اليمنية وكالة فرانس برس الخميس.

وقال المصدر، إن الرئيس السابق وهو في الثمانينات، توفي إثر أزمة صحية مفاجئة.

وتولى هادي رئاسة اليمن بين عامي 2012 و2022، عقب المرحلة الانتقالية التي أعقبت احتجاجات عام 2011، قبل أن ينقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.

وكان هادي قد غادر اليمن إلى السعودية مع إطلاق عملية “عاصفة الحزم” عام 2015، التي قادتها المملكة دعماً للحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد منذ عام 2014.

ويُعد هادي ثاني رئيس للجمهورية اليمنية بعد الوحدة، كما شغل سابقاً منصب نائب الرئيس لسنوات طويلة، وارتبط اسمه بإدارة واحدة من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخ اليمن الحديث، في ظل الحرب والانقسام السياسي والأمني.