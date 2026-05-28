قراءة | لا تؤذوني في عائشة -وثيقة حب نبوي في محراب الحميراء – تجعل عائشة خطًا أحمرا

المهندس خالد بدوان السماعنة

«يا أمَّ سلمةَ، لا تؤذيني في عائشةَ؛ فإنَّه واللهِ ما نزل عليَّ الوحيُ وأنا في لِحافِ امرأةٍ منكنَّ غيرِها» (صحيح البخاري)

في مدارات النبوة الجليلة، حيث تتهيب الحروف وتخشع الكلمات في حضرة الهيبة المحمدية، تشرق مواقف إنسانية دافقة تُنبئ عن عظمة هذا القلب الـمُصطفى الذي اتسع للكون بأسره رسالةً وتوجيهًا، وجلس في بيته زوجًا يُفيض من نبعه الطاهر رقةً وودادًا. هو العظيم العابد، والرسول الـمُوحى إليه، والـمُحب الذي لا يُداهن في عاطفته، ولا يُواري وميض الشوق في مآقيه.

حين نطالع هذا النص البخاري الشريف، لا نقف أمام مجرد جوابٍ عابر في ليلة من ليالي بيت النبوة، بل نحن أمام تفجر نبع وجداني عميق، امتدت شرايينه بين تفاصيل الأرض المقدسة وآفاق السماء العلوية.

إنها لحظة تجلّت فيها العاطفة الإنسانية بأرقى صورها وأكثرها ترفعًا، ممتزجةً بجلال النبوة وقداستها.

لقد صاغ الـمُصطفى ﷺ من مفردة “الأذى” سياجًا منيعًا حول قلب عائشة، وكأنما أراد أن يهمس للتاريخ بأن هذه الحميراء هي سكنه الروحي الذي لا يقبل المنازعة، وثغره العاطفي الذي يتنفس منه الصدق والعفوية.

“لا تؤذيني فيها”.. كلمات قليلة الحروف، لكنها مشحونة بوجيب الروح، تعكس كيف يمكن للحب الشريف أن يتحول إلى كينونة وجودية، يُؤذي المحبَّ ما يؤذي محبوبَه، ويخدش صفوَ رُوحه ما يكدر خاطرها.

لكن عظمة الحب النبوي لا تقف عند حدود المشاعر الأرضية؛ بل ترتقي صُعدًا لتلتحف برداء الطهر الإسمي. لم يكن حبه ﷺ لعائشة مجرد ميل دنيوي ينسيه ربه، ولم يكن استغراقه في النبوة ينسيه إنسانيته وعاطفته. بل إنهما التقيا في نقطة واحدة مدهشة. وهنا يكمن العمق والسر؛ حيث يرفع الرسول الأكرم ﷺ هذا الوداد إلى مصاف التشريف الإلهي، فيُقسم بالحق جل جلاله: “فوالله ما نزل عليّ الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها”.

يا لجلال المشهد وبهاء الحقيقة! إن اللحاف الذي يضم عائشة ليس مجرد ستر من قماش، بل هو واحة من النقاء الروحي، كانت تتهيأ فيها النفس الزكية لرسول الله ﷺ لاستقبال جند السماء وآيات الكتاب الحكيم. هو حب غُمس في محبرة القداسة، ونُسج بخيوط الوحي، فصار رضا عائشة ممتدًا من رضا السماء، وصار بيتها مهبطًا للملائكة السابحين بالتسبيح والتقديس.

إن هذا العتاب الـمُوجع الرقيق لأم سلمة – ومن ورائها أمهات المؤمنين – لم يكن انتقاصًا من قدرهن العالي، بل كان إعلانًا لخصوصية تلك “المضغة” التي استقرت في صدر الـمُصطفى تجاه ابنة الصديق.

هو اعتراف نبوي شجاع بأن القلوب بـيد الرحمن يُصرفها كيف يشاء، وأن قلب سيد الخلق قد قضى الله أن يكون لعائشة فيه وطن، ولتكون هي في حياته ريحانة الروح، وأنيسة السهر، ووعاء العلم، والطهر الذي تنزل في براءته قرآن يُتلى إلى يوم الدين.

فسلامٌ على ذلك القلب الذي علم الدنيا كيف يكون جلال النبوة منبعًا لأرق عواطف البشر،

وسلامٌ على عائشة التي حماها الـمُصطفى بكلماته، وجعل حبها دينًا يُدان به، وخطًا أحمر لا يجرؤ على تخطيه واصفٌ أو عاتب.