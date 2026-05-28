بعد اتهامه بالسرقة.. الصدفة توقع حمو بيكا في مأزق جديد

وطنا اليوم:بعد مرور أيام قليلة على اتهام مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا بسرقة محتويات فيلا، تعرض المطرب لمأزق جديد، أمس الأربعاء، حيث تمت إزالة أستوديو مخالف خاص به أثناء البناء.

وفي التفاصيل، قام حي العجوزة بمحافظة الجيزة المصرية، أمس الأربعاء، بشن حملة مبكرة لإزالة غرفة “جمالون” صاج مخالفة أعيد بناؤها أعلى سطح أحد العقارات السكنية بمنطقة المهندسين، والمنسوبة لمطرب المهرجانات حمو بيكا.

ولعب القدر دوره في كشف المخالفة، إذ تزامن مرور الأجهزة التنفيذية مع إعادة بناء الغرفة التي كانت قد أزيلت سابقاً، ليتم رصدها على الفور واتخاذ قرار الإزالة دون تأجيل.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، خلال التنفيذ، حاول حمو بيكا تعطيل الحملة مردداً عبارات مثل: “هو مفيش حد غيري أنا ولا إيه؟.. وأنتم متعرفوش أنا مين؟”، إلا أن رجال الحي استمروا في تنفيذ القرار حتى الانتهاء الكامل من إزالة المخالفة.

من جانبه، أكد حي العجوزة أن الإزالة تمت بحضور رئيس الحي الدكتور محمود فؤاد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري بالتصدي الحاسم لكل أعمال البناء المخالف والتعديات.

وأوضحت مصادر لوسائل إعلام مصرية أن الغرفة المخالفة كان يُخطط لاستخدامها كاستوديو للتسجيل الغنائي، وهو ما أثار اعتراض سكان العقار بسبب تأثيره على الهدوء العام.

سرقة محتويات فيلا

يذكر أنه قبل أسبوعين حرر طبيب مصري محضراً ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، اتهمه فيه بسرقة محتويات فيلا مستأجرة وإتلاف بعضها وعدم سداد فواتير المرافق في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول أكتوبر بلاغاً من طبيب بشري، يبلغ من العمر 68 عاماً، بصفته وكيلاً عن كريمته مالكة فيلا داخل كمبوند بدائرة القسم، يتهم فيه مطرب المهرجانات بسرقة محتويات الفيلا وإتلاف بعضها.

وجاء في البلاغ أن مالكة الفيلا كانت قد أبرمت عقد إيجار مع مطرب المهرجانات حمو بيكا ومدير شركة للإنتاج الفني، لمدة 5 سنوات تبدأ من يناير (كانون الثاني) 2025، إلا أن الأخير تواصل مع والد المالكة طالباً إنهاء التعاقد وإخلاء الفيلا في مارس (آذار) 2026، قبل انتهاء مدة العقد.

وأضاف محرر البلاغ أنه عقب مغادرة المستأجر للفيلا، توجه لتفقدها، ليكتشف اختفاء عدد من المنقولات، إلى جانب وجود تلفيات بالحوائط والستائر وأدوات السباكة، فضلاً عن عدم سداد فواتير الكهرباء والمياه لمدة عام.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه حاول التواصل مع المشكو في حقه لإعادة المنقولات وإنهاء الأزمة بشكل ودي، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن شيء، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.