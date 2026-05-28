برشلونة يعرض قرابة الـ 100 مليون لضم غوردون

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أشارت تقارير صحافية إلى أن نادي برشلونة الإسباني قدم عرضاً لنيوكاسل الإنجليزي بقيمة تقارب 70 مليون جنيه إسترليني (94 مليون دولار) لضم المهاجم أنتوني غوردون، في محاولة للتفوق على بايرن ميونخ الألماني في سباق التعاقد معه.
وتفيد وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن بطل الدوري الإسباني ونيوكاسل، الذي يُقدّر قيمة اللاعب بحوالي 75 مليون جنيه إسترليني، يجريان مفاوضات متقدمة بعد أن أبدى برشلونة رسمياً اهتمامه باللاعب الدولي الإنجليزي.
وكان بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، قد دخل المنافسة بالفعل في محاولة لجذب غوردون /25 عاماً/ إلى ألمانيا.
ولم يُعلق نيوكاسل على هذه التقارير، على الرغم من أن مدرب الفريق إيدي هاو اعترف في الأسابيع الأخيرة باحتمالية رحيل غوردون، الذي تم اختياره ضمن تشكيلة مدرب إنجلترا توماس توخيل لكأس العالم، عن النادي هذا الصيف.


