تكية أم علي توزع لحوم الأضاحي على قرابة 7 آلاف أسرة مستحقة في المملكة

وطنا اليوم:باشرت تكية أم علي، منذ أول أيام عيد الأضحى، بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على قرابة 6800 أسرة مستحقة في مختلف محافظات المملكة، وفق مدير الإطعام في تكية أم علي محمد مبيضين.
وقال مبيضين ، إن تكية أم علي بدأت بأداء الأضاحي نيابة عن المتبرعين داخل المسالخ المعتمدة في الأردن، وتحت إشراف مباشر للتأكد من تطبيق الشروط الشرعية المتعلقة بالأضاحي من حيث العمر والوزن والسلامة وخلوها من أي عيوب.
وأضاف أن الأضاحي تُذبح داخل مسالخ عمّان المرخصة ووفق معايير السلامة الغذائية، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج يتم استنادا إلى الفتوى الشرعية الصادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية.
وأوضح مبيضين أن الأسر المستهدفة من البرنامج هي الأسر المنتفعة من برامج تكية أم علي، والواقعة تحت خط الفقر الغذائي، والتي تتلقى دعما شهريا من خلال برنامج الطرود الغذائية.
وأشار إلى أن برنامج الأضاحي يهدف إلى توفير مادة اللحوم بشكل مستدام على مدار العام للأسر المستحقة.
وفيما يتعلق بدعم الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة، قال مبيضين إن تكية أم علي تواصل، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إيصال الدعم إلى الأشقاء في فلسطين، موضحا أن جزءا من كميات الأضاحي يُخصص لهم بحسب فتح المعابر والظروف القائمة هناك، ويتم تنفيذ التوزيع من خلال شركاء داخل الأراضي الفلسطينية ووفق قوائم معتمدة


