7 وفيات في فرنسا بسبب موجة حر تضرب أوروبا

وطنا اليوم:تستعد دول في غرب أوروبا ليوم آخر من موجة حر غير اعتيادية في هذه الفترة من العام، فيما أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل سبع وفيات مرتبطة بهذه الظاهرة المناخية التي تنعكس على الحياة اليومية للسكان في وقت تشهد القارة تسارعاً في وتيرة الاحترار.

وأعلنت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية مود بروجون تسجيل “سبع وفيات” من بينها “خمس حالات غرق على الأقل”، مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة في فرنسا. وقالت عبر قناة “تي اف 1”: “ما يمكنني قوله اليوم هو أنّ هناك سبع وفيات مرتبطة على نحوٍ مباشر أو غير مباشر بالحرّ”، مضيفة أن “كل ذلك يحتاج إلى توضيح مع انتهاء موجة الحر الحالية”.

وتشهد درجات الحرارة ارتفاعاً منذ أيام في عدد من الدول الأوروبية، وتسجّل منذ الاثنين أرقاماً قياسية تجاوزت 30 درجة مئوية في المملكة المتحدة وفرنسا. وفُرضت قيود على العمل في الهواء الطلق في إيطاليا، فيما شهدت الشواطئ الفرنسية أعداداً كبيرة من الروّاد رغم غياب المنقذين البحريين، وبدأ موسم الحصاد باكراً للمزارعين.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، شهد الاثنين أعلى درجة حرارة مُسجّلة في تاريخ شهر مايو/أيار في فرنسا. وتُعزى هذه الظاهرة إلى تدفق هواء ساخن من شمال أفريقيا، يُحاصَر تحت تأثير مرتفع جوي قوي. ويُجمع العلماء على أنّ التغيّر المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدّة الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات.

المملكة المتحدة تسجل أشد أيام شهر مايو حرارة على الإطلاق

وسجلت المملكة المتحدة أعلى درجة حرارة في تاريخ فصل الربيع مناخياً، بعدما بلغت الحرارة في لندن 34.8 درجة مئوية. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية بأن القراءة الأولية المسجلة في حدائق كيو جنوب غربي لندن حطمت الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة في مايو/أيار، والذي بلغ 32.8 درجة مئوية وسُجل عامَي 1922 و1944، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وعادة ما تُكسر الأرقام القياسية لدرجات الحرارة بفارق أعشار قليلة فقط من الدرجة.

وقال كبير خبراء الأرصاد في الهيئة، غريج ديوهرست، إنّ درجات الحرارة الحالية تزيد بنحو 10 إلى 15 درجة مئوية عن المعدلات الطبيعية في معظم أنحاء المملكة المتحدة. وأضافت الهيئة أنه في حال اعتماد الرقم الجديد رسمياً، فإن ذلك يعني أن 7 من أصل 12 رقماً قياسياً شهرياً لدرجات الحرارة قد سُجلت منذ عام 2003. وأشارت إلى تسجيل درجات حرارة قياسية جديدة في 12 موقعاً، الاثنين، امتدت من سوفولك إلى بيركشاير ووارويكشاير.

وكانت دراسة سابقة للهيئة قد خلصت إلى أن تحطيم هذا الرقم القياسي “أصبح الآن أكثر احتمالاً بنحو ثلاث مرات مقارنة بما كان عليه في مناخ طبيعي غير متأثر بانبعاثات الغازات الدفيئة”. وأوضحت الدراسة أن الحدث الذي كان يعتبر يحدث مرة كل مئة عام، أصبح الآن يُتوقع حدوثه مرة كل 33 عاماً. وتتوقع الأرصاد أن تشهد أجزاء من وسط وجنوب إنكلترا درجات حرارة تصل إلى 36 درجة مئوية اليوم الثلاثاء، مع استمرار موجات الحر. ويأتي ذلك بعد أن شهد الأسبوع الماضي انخفاض درجات الحرارة إلى خمس درجات مئوية تحت الصفر في اسكتلندا، فيما تراوحت درجات الحرارة العظمى نهاراً في مناطق أخرى بين 14 و15 درجة مئوية.