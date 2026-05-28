أمانة عمّان: لا مخالفات جسيمة بمواقع الأضاحي والرقابة مستمرة

وطنا اليوم:قال المدير التنفيذي للأسواق في أمانة عمّان، عبد المجيد العداون، إن كوادر الأمانة تعمل حاليًا على تنظيف مخلفات الأضاحي وتعقيم أماكن حظائر المواشي المخصصة لذبح الأضاحي.

وأضاف العداون، الخميس، أن الأمانة تواصل مهامها في الكشف على مواقع الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن أمانة عمّان جهزت 9 مواقع لبيع وذبح الأضاحي، إضافة إلى مسلخ أمانة عمّان ومسلخ الماضونة، مشيرا إلى تواجد أطباء بيطريين متخصصين للكشف على الأضاحي وبيان ملاءمتها للذبح من الناحية الصحية.

وأوضح أن كوادر الأمانة عملت على الحاويات ومعدات لتصفية مخلفات الأضاحي داخل المواقع المرخصة، إلى جانب تنفيذ عمليات تنظيف ورش وتعقيم مستمرة.

وبيّن العدوان أن الأولوية في الرقابة الميدانية تتركز على التأكد من سلامة المواشي وصلاحيتها صحيا، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين، مؤكدا أن الأطباء البيطريين متواجدون داخل مواقع الذبح بشكل مستمر، ومن حق المواطن طلب الكشف على الأضحية قبل وبعد الذبح.

وأشار إلى رصد بعض المخالفات المتعلقة بوجود حظائر عشوائية في الشوارع والمناطق غير المرخصة، مبينا أن كوادر الأمانة، بالتعاون مع الشرطة البيئية والحكام الإداريين، اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد العدوان عدم تسجيل مخالفات جسيمة داخل مواقع بيع وذبح الأضاحي المرخصة، باستثناء إتلاف بعض الأجزاء المصابة من الأضاحي بشكل مباشر.

ودعا المواطنين إلى عدم التعامل مع الحظائر العشوائية والالتزام بالشراء والذبح داخل المواقع الرسمية، مشيرا إلى أن المواقع غير المرخصة لا تخضع لأي رقابة صحية.

وكانت أمانة عمّان أعلنت أنها أنهت تجهيز أكثر من 400 حظيرة لبيع الأضاحي موزعة على 24 موقعًا داخل العاصمة، ضمن ترتيبات تنظيمية وصحية استعدادًا للموسم.

وأكدت الأمانة أن مواقع البيع تخضع لرقابة بيطرية وصحية مباشرة، تشمل فحص الأضاحي والتأكد من مطابقتها للشروط المعتمدة.

من جهتها، أكدت وزارة الزراعة توفر نحو نصف مليون رأس من الأضاحي البلدية، إلى جانب استيراد ما يقارب 300 ألف رأس من الأغنام من أكثر من 21 منشأ، بينها رومانيا وأستراليا وأوكرانيا وسوريا.

وقدّرت الوزارة عدد الأضاحي التي ستُذبح خلال أيام العيد بما يتراوح بين 120 و150 ألف رأس، مما يعكس، بحسب الوزارة، وفرة في المعروض واستقرارًا في الإمدادات رغم استمرار الضغوط السعرية.

ودعت الجهات الرسمية المواطنين إلى الشراء من المواقع المرخصة، والتأكد من الأوزان والأسعار قبل الشراء، في وقت يبقى فيه السوق مرهونًا بحركة الطلب خلال الأيام الأخيرة التي تسبق العيد.