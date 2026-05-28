عملية اغتيال إسرائيلية تستهدف مسؤول الصواريخ في حزب الله ببيروت

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل بشكل دقيق هدفا في بيروت.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان المستهدف في الغارة على بيروت هو علي الحسيني مسؤول المنظومة الصاروخية في “فرقة الإمام الحسين” التابعة لحزب الله.

وفي جنوب لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 9 أشخاص وإصابة 37 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي البص وعدلون، بينهم أطفال ونساء. كما أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد عناصره بغارة إسرائيلية أثناء تنقله في منطقة زفتا – دير الزهراني.