3 ساعات ago
ولي العهد يلتقي وجهاء وممثلين عن عشائر العجارمة

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، وجهاء وممثلين عن عشائر العجارمة.
وتناول اللقاء، الذي عقد بمنزل اللواء المتقاعد أحمد العفيشات في ناعور، جملة من القضايا التي تهم المجتمع المحلي.
وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية برنامج خدمة العلم، الذي شهد أخيرا تخريج أول دفعة من المكلفين، لما يمثله من دلالات وطنية مهمة مثل الاعتماد على الذات وإنجاز العمل والإتقان.
وتحدث سموه عن برامج التدريب المهني والتقني وأهميتها في تأهيل الشباب وتمكينهم لوظائف المستقبل من خلال التركيز على مجالات التكنولوجيا والابتكار.
من جهتهم، أشاد الحضور بزيارات سمو ولي العهد وتواصله الدائم مع المجتمع الأردني، مثمنين دعمه للشباب لتمكينهم وتأهيلهم في مختلف المجالات.
وأعربوا عن اعتزازهم بجهود سموه لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، نظرا لأهمية ما يقدمه للشباب الأردني.


