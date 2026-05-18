صرف رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الأربعاء المقبل

وطنا اليوم:قالت وزارة المالية، إن صرف رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري سيبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 أيار الحالي.

ويأتي قرار صرف الرواتب للمتقاعدين والعاملين لتزامن موعد الصرف الشهري مع بدء العطلة الرسمية لعيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، وبما يمكن العاملين والمتقاعدين من تلبية متطلبات العيد.