صحفيو بترا يحتجون: أين ذهبت العلاوات الفنية؟

وطنا اليوم:رفع صحفيو وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رسالة رسمية إلى نقابة الصحفيين الأردنيين، يطالبون فيها بالتدخل العاجل لاسترداد علاوات فنية أقرها مجلس الوزراء منذ مطلع عام 2020، ولم تُصرف لهم حتى اللحظة.

وأشاروا في رسالتهم إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في التاسع من كانون الأول 2019 نص صراحة على منح العلاوات الفنية لموظفي القطاع العام، وشمل الصحفيين ضمن 10 نقابات مهنية وقّعت على الاتفاقية، إلا أن وكالتهم انفردت بتجاهل التطبيق دون مسوّغ قانوني.

وطالب الصحفيون نقابتهم بالعمل مع الجهات المعنية لصرف كامل المستحقات التراكمية، وإحالة ملف التقصير إلى الجهات الرقابية.