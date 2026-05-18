‏قراءة | غسيل القلوب.. كيف ننجو بإيماننا في زمن السَّيْل الرقمي؟

المهندس خالد بدوان السماعنة

في زحمة هذا العصر الصاخب، وبينما تلاحقنا الشاشات بوميضها المستمر، وتجرفنا الحياة في تيارها المتسارع، نلوذ بالصلاة خمس مرات في اليوم بحثاً عن سكينةٍ مفقودة. غير أن الكثير منا يدخل محرابه ببدنه، بينما يظل قلبه عالقاً في الخارج، يقلّب صفحات “التواصل” أو يزن صفقات الدنيا. نقف، نركع، ونسجد، ثم ننصرف دون أن نشعر بذلك النور الذي وُعدنا به؛ دون أن تصبح الصلاة ذلك الحصن الذي “ينهى عن الفحشاء والمنكر”.

فلماذا جفّت الينابيع؟

السرُّ كُلُّه يكمن في ذبذبات ذلك الخافق بين ضلوعنا. فالإيمان ليس خطاً مستقيماً ثابتاً، بل هو كالكائنٌ الحيّ، يزيد وينقص؛ يربو بالطاعات حتى يناطح السحاب، وينكمش بالمعاصي والغفلة حتى تكاد تنكره. وحين ينخفض منسوب الإيمان في القلب، تصبح الطاعات ثقيلة، وتتحول الصلاة إلى حركات آلية نؤديها برسم العادة وبدافع “إسقاط الفرض” لا غير.

السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه علينا اليوم، ونحن نعيش في زمن أُصبنا فيه بزخم المشتتات والفتن، هو: كيف نرفع منسوب هذا الإيمان؟ كيف نعيد للقلب نبضه الروحي ليذوق حلاوة الوقوف بين يدي الله؟

المعادلة الذهبية صاغها القرآن الكريم في نهاية سورة الكهف ببيانٍ يأخذ بالمسامع: ((فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا)). ومن هذه الآية العظيمة، نستلهم خارطة طريق عملية تروي ظمأ الأرواح:

أولا ،، ذكاء العمل لا كثرته، ففي زمن الغفلة، لست بحاجة لإرهاق جسدك بأورادٍ تقرأها بلسانٍ ساهٍ. ابحث عن “الكيف”. اجعل لنفسك “خبيئة صالحـة”؛ سجدتان في جوف الليل والناس نيام، أو دمعة استغفار في خلوة، أو صدقة عابرة لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك. هذه الخبايا الخالصة هي روافع الإيمان الكبرى، لأنها تنبت في أرض الإخلاص وتنمو بعيداً عن أعين البشر.

وثانيا: التحرر من وثنية الاستعراض، فنحن نعيش عصر “الإعجاب” والبحث الدائم عن القبول الرقمي والاجتماعي، وهو الشرك الخفي الذي يسرب إيمان القلوب كما يسرب الإناء المكسور ماءه.

اخلع عن قلبك التفات المخلوقين، ودرب نفسك على الاكتفاء بنظر الخالق. وقبل أي بادرة خير، اسأل روحك بهمس: “لو لم يعلم بهذا أحد من أهل الأرض، هل سأفعله؟”.

فإن كان الجواب نعم، فقد خطا إيمانك خطوة واسعة نحو الأعلى.

ثالثاً: حماية بصرية ورقمية، إذ لا يستقيم أبداً أن نطلب قلباً خاشعاً في الصلاة، وهو يتغذى طوال اليوم على مئات المشاهد التافهة، والصور المحرمة، وأخبار القيل والقال.

القلب مثل الوعاء، إن ملأته بماءٍ عكر، فلن يصفو عند التكبير. ورفع منسوب الإيمان يتطلب أولاً “تصفية المدخلات”؛ صم عن العبث الرقمي، وأغلق النوافذ التي تشرع أبواب الغفلة في وجه روحك.

رابعا: عدوى النور، فالإنسان ابن بيئته، والإيمان يُعدي كما تُعدي الغفلة.

قم وانفض عنك مجالس اللغو، وابحث عن صحبة تذكرك بالله إن نسيت، وتأخذ بيدك إن فترت. فالرفيق الصالح ليس مجرد ونيس، بل هو جدار دعم يسند قلبه قلبك في زمن كثرت فيه العواصف.

وفي نهاية المطاف، تذكر دائماً أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فانطرح على عتبة ملك الملوك، والطف به بلسان المضطر الخائف: “اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان”.

عندما يرى الله في قلبك صدق الرغبة والالتجاء، سيتنزل توفيقه كالغيث يحيي أرضك الجدبة؛ وحينها فقط، ستعود للصلاة هيبتها، وستخرج من مصلاك طاهراً، مستقيماً، تفيض خُلقاً وإتقاناً وأمانة، وتردد مع الحبيب ﷺ بكل جوارحك: “أرحنا بها يا بلال”.

