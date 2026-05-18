مسرحية ” النهر لن يفصلني عنك ” على مسرح جامعة مؤتة

وطنا اليوم:الكرك – رعى رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات اليوم العرض المسرحي لمسرحية ” النهر لن يفصلني عنك ” المأخوذة عن رواية الروائي رمضان الرواشدة ومن اخراج صلاح الحوراني ، على مسرح عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة .

وحضر عرض المسرحية نواب رئيس الجامعة واعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة .

وقال الكاتب والروائي رمضان الرواشدة ان المسرحية التي كتبت رواية وتم تحويلها الى مسرحية لاهمية الموضوع الذي تطرحة وهو العلاقة الانسانية التي تربط الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني ،وتسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في غزة هاشم بعد العدوان الصهيوني عليها .

واشار الى ان المسرحية تقدم في نصها ملامح تروي قصة العشق الاردني لفلسطين تاريخيا ووقوف الاردن قيادة وشعبا مع قضية فلسطين العادلة . مشددا على ان المسرحية هي عمل فني وثقافي ريادي له اثر مستدام ويشكل جزءا من السردية الاردنية تجاه القضية الفلسطينية ، ويعزز علاقة التشابك بين الشعبين الاردني والفلسطيني .

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر المبيضين ان المسرحية جاءت بالتعاون مع الكاتب الرواشده والفرقة المسرحية ، لاهمية توفير برامج ثقافية وفنية لطلبة الجامعة ، لتقديم نصوص مسرحية وفنية ذات مستوى فني وثقافي رفيع ، يساهم في الوعي الثقافي والمعرفي لدى طلبة الجامعة .

وشدد على ان المسرحية تشكل مساهمة مهمة في السردية الاردنية باتجاه الدور الاردني بمختلف اشكاله لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ، واخرها الدعم والمساندة الكبيرة التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال العدوان على غزة لتقديم العلاج من خلال المستشفيات وتوفير الغذاء عبر الجسر الجوي المستمر لمساندة الاشقاء .