بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

القاضي: المتقاعدون العسكريون مدرسة في الوفاء والعطاء

ساعتين ago
القاضي: المتقاعدون العسكريون مدرسة في الوفاء والعطاء

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن عيد الاستقلال الثمانين يشكل محطة فخر وطنية نستحضر معها مسيرة الأردن التي كُتبت “بالعرق والصبر وصدق الرجال”، مؤكداً أن المملكة بقيت ثابتة في مواجهة التحديات بفضل العلاقة المتينة بين القيادة والشعب وتضحيات الجيش والأجهزة الأمنية.

حديث القاضي، جاء خلال لقاء في مدينة سحاب لتكريم المتقاعدين العسكريين بمناسبة عيد الاستقلال ويوم الجيش في ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان العسكريين.

وقال رئيس مجلس النواب إن الراية الهاشمية بقيت عنواناً للعزة والكرامة منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي، مشيراً إلى أن الأردن واصل، في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مسيرة بناء الدولة الحديثة القائمة على القانون والمؤسسات والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأكد أن المتقاعدين العسكريين يمثلون “مدرسة في الوفاء والانضباط وذاكرة مجد”، مشيداً بتضحيات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وشدد القاضي على أهمية ترسيخ ثقافة الوعي ومنح الأجيال أملاً بمستقبل يليق بتضحيات الآباء والأجداد، مؤكداً أن مجلس النواب سيواصل أداء رسالته الدستورية من خلال تشريعات تخدم المواطنين.

وفي ختام كلمته، وجه تحية فخر واعتزاز إلى المتقاعدين العسكريين وأسر الشهداء، داعياً الله أن يحفظ الأردن وقيادته، ويديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:32

عوجان يرعى اشهار كتاب “يوميات ساميه”

21:19

انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الحر الدولي

20:43

تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية من بينها الأردن

20:31

القوات المسلحة تجلي الدفعة 28 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

20:24

وفد من أهالي ماعين يلتقون رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى

20:20

باكستان تنشر 8 آلاف جندي وسربا من الطائرات المقاتلة في السعودية

20:16

كتيبة التدخل السريع المغاوير/61 تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب البريطاني

20:13

واشنطن : سنتفاوض مع إيران عبر القنابل إذا لم تغيّر موقفها

20:12

جلسة حوارية حول الوضع الاقليمي والدولي وانعكاساته على الأردن والمنطقه

20:03

إطلاق القميص الرسمي لمنتخب النشامى لكأس العالم 2026

20:00

التنمية الاجتماعية و الفوسفات الأردنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز الجفر للخدمات الاجتماعية بمحافظة معان بقيمة 750 ألف دينار

19:53

افتتاح طريق الحاويات الخلفي بعد استكمال أعمال الصيانه

وفيات
وفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلةوفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026