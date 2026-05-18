القاضي: المتقاعدون العسكريون مدرسة في الوفاء والعطاء

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن عيد الاستقلال الثمانين يشكل محطة فخر وطنية نستحضر معها مسيرة الأردن التي كُتبت “بالعرق والصبر وصدق الرجال”، مؤكداً أن المملكة بقيت ثابتة في مواجهة التحديات بفضل العلاقة المتينة بين القيادة والشعب وتضحيات الجيش والأجهزة الأمنية.

حديث القاضي، جاء خلال لقاء في مدينة سحاب لتكريم المتقاعدين العسكريين بمناسبة عيد الاستقلال ويوم الجيش في ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان العسكريين.

وقال رئيس مجلس النواب إن الراية الهاشمية بقيت عنواناً للعزة والكرامة منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي، مشيراً إلى أن الأردن واصل، في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مسيرة بناء الدولة الحديثة القائمة على القانون والمؤسسات والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأكد أن المتقاعدين العسكريين يمثلون “مدرسة في الوفاء والانضباط وذاكرة مجد”، مشيداً بتضحيات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وشدد القاضي على أهمية ترسيخ ثقافة الوعي ومنح الأجيال أملاً بمستقبل يليق بتضحيات الآباء والأجداد، مؤكداً أن مجلس النواب سيواصل أداء رسالته الدستورية من خلال تشريعات تخدم المواطنين.

وفي ختام كلمته، وجه تحية فخر واعتزاز إلى المتقاعدين العسكريين وأسر الشهداء، داعياً الله أن يحفظ الأردن وقيادته، ويديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.