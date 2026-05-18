أورنج الأردن تشارك في فعالية “Femi Tech” دعماً لتمكين المرأة في التكنولوجيا

وطنا اليوم:شاركت أورنج الأردن في النسخة الرابعة من الفعالية الإقليمية المتنامية “Femi Tech” والذي أطلق لأول مرة في الأردن بتنظيم من شركة “Career 180″، وبرنامج وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة “Jordan Source”، بهدف تمكين الشابات والسيدات في مجال التكنولوجيا عبر فتح آفاق جديدة للتعلم، والمسارات المهنية، وتعزيز المهارات اللازمة للمساهمة في تطوير اقتصاد رقمي مزدهر. وتأتي هذه المشاركة تجسيداً لنهج الشركة المتواصل بتوفير الأدوات والمنصات الداعمة لإمكانات المرأة، كونها جزءً أساسياً في تسريع التحول الرقمي في المملكة.

وقد انضمت أورنج الأردن إلى ندوة حول قيادة المرأة للمشهد الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على عدة محاور تسهم في دعم السيدات الطموحات، من ضمنها مناقشة التحديات التي تواجهها المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى كيفية بناء المصداقية في البيئات التقنية، وأهمية التوجيه وأنظمة الدعم والتشبيك، والمهارات الرئيسية التي تدعم النمو الوظيفي، وطُرق الشركات والنظم البيئية في تحسين مساندتهم للسيدات في مجال التكنولوجيا.

وأكدت الشركة أن هذه المشاركة تأتي تجسيداً لالتزامها الراسخ بتمكين المرأة، وهو ما ينعكس في مبادراتها النوعية، ومن أبرزها برنامج “Hello Women” لتعزيز حضور السيدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالتوازي مع هذه المبادرات، تواصل الشركة رفع نسبة القوى العاملة من السيدات في بيئة عملها، حيث بلغت 27% بحلول عام 2025، وشغلت السيدات 25.3% من الأدوار القيادية، وتوّجت هذه الجهود بالحصول على شهادة المعيار الدولي الأوروبي للمساواة بين الجنسين (GEEIS)، إلى جانب إطلاق مراكز المرأة الرقمية المخصصة لتطوير مهاراتهن الرقمية.

