بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

الموت يغيب أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر

ساعتين ago
الموت يغيب أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر

وطنا اليوم:توفي اليوم الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس، أمير الغناء العربي، الفنان المصري هاني شاكر، وذلك بعد صراع لشهور مع المرض.
رحل الفنان بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بنزيف حاد في القولون تطلب إجراء جراحة كبرى لاستئصال جزء منه.
وعانى شاكر خلال رحلة علاجه من انتكاسات صحية وفشل تنفسي، وأمضى فترة قاربت الـ 20 يوماً في العناية المركزة في فرنسا قبل إعلان وفاته اليوم.
وأعلنت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، خبر الوفاة عبر تدوينة مؤثرة نعت فيها الراحل.
ولد شاكر في 21 ديسمبر 1952 بالقاهرة، ويلقب بـ “أمير الغناء العربي” كونه أحد أبرز أعمدة الأغنية الرومانسية الكلاسيكية.
بدأت مسيرته في أوائل السبعينيات حين قدمه الموسيقار محمد الموجي، ليمتد مشواره لأكثر من نصف قرن قدم خلاله مئات الأغاني الراقية مثل “يا ريتني” و”نسيانك صعب أكيد”.
إلى جانب صوته الفريد، لعب دوراً بارزاً في المشهد الموسيقي بتوليه منصب نقيب المهن الموسيقية لعدة دورات، حيث عُرف بمواقفه الصارمة للحفاظ على هوية الفن المصري الأصيل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:10

قرارات لمجلس الوزراء تتعلق بالواقع التَّنموي لمحافظة إربد

16:41

أبو علي : لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار

16:38

مستشفى الجامعة الأردنيّة يبحَثُ سُبُلَ تعزيز التعاون معَ مُتصرّف لواء الجامعة

16:08

الحاج توفيق يطرح مبادرة عربية لاستدامة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء

16:04

في تصرف مستفز.. زوجة بن غفير تحتفل بعيد ميلاده بكعكة حبل المشنقة

15:55

التربية: إعادة اختراع العجلة

15:52

منصّة زين و Replit وطماطم يدعون المطوّرين للتسجيل في هاكاثون “Prompt and Play”

15:49

لا صوت يعلو فوق صوت المعركة

15:41

إغلاق أجزاء من طريق الرويشد بسبب الغبار وانعدام الرؤية

15:27

الحاج توفيق يلتقي امين عام جامعة الدول العربية

15:24

جامعة البترا تدخل قائمة أفضل 500 جامعة في تصنيف “التايمز” لجامعات آسيا

15:17

ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة

وفيات
وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026