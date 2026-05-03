الموت يغيب أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر

وطنا اليوم:توفي اليوم الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس، أمير الغناء العربي، الفنان المصري هاني شاكر، وذلك بعد صراع لشهور مع المرض.

رحل الفنان بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بنزيف حاد في القولون تطلب إجراء جراحة كبرى لاستئصال جزء منه.

وعانى شاكر خلال رحلة علاجه من انتكاسات صحية وفشل تنفسي، وأمضى فترة قاربت الـ 20 يوماً في العناية المركزة في فرنسا قبل إعلان وفاته اليوم.

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، خبر الوفاة عبر تدوينة مؤثرة نعت فيها الراحل.

ولد شاكر في 21 ديسمبر 1952 بالقاهرة، ويلقب بـ “أمير الغناء العربي” كونه أحد أبرز أعمدة الأغنية الرومانسية الكلاسيكية.

بدأت مسيرته في أوائل السبعينيات حين قدمه الموسيقار محمد الموجي، ليمتد مشواره لأكثر من نصف قرن قدم خلاله مئات الأغاني الراقية مثل “يا ريتني” و”نسيانك صعب أكيد”.

إلى جانب صوته الفريد، لعب دوراً بارزاً في المشهد الموسيقي بتوليه منصب نقيب المهن الموسيقية لعدة دورات، حيث عُرف بمواقفه الصارمة للحفاظ على هوية الفن المصري الأصيل