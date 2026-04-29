كيف يؤثر التغير المفاجئ للطقس على الإنسان؟

كيف يؤثر التغير المفاجئ للطقس على الإنسان؟

وطنا اليوم:أفاد الدكتور أندريه كوندراخين، أخصائي الأمراض الباطنية والقلب، أن التغيرات المفاجئة في الطقس قد تؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة، وانخفاض مستوى الأداء، وزيادة الشعور بالإرهاق.
وقال الطبيب: “إن التغيرات الجوية الحادة قد تؤدي إلى تفاقم مسار الأمراض المزمنة، ما يجعل المصابين بها أكثر عرضة للمشكلات الصحية”، مشيرا إلى أن التكيف مع الطقس الغائم وغير المريح يستغرق نحو سبعة أيام.
وأضاف أنه من منظور الصحة النفسية والعاطفية، قد يشعر الدماغ البشري بنوع من “التوتر”، مع تباطؤ في العمليات الإدراكية عند الانتقال المفاجئ من الطقس الدافئ إلى البارد.
وتابع: “ينعكس ذلك على الأداء اليومي، حيث تتراجع القدرة على العمل ويزداد الشعور بالتعب والإرهاق”.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ناتاليا غفريلوفا، أخصائية أمراض القلب، أنه للحد من تأثير تقلبات الطقس على الجسم يُنصح بعدم الإفراط في النشاط البدني، وتقليل استهلاك الكافيين، وزيادة شرب الماء.
وأشارت إلى أن أعراض هذه الحالة قد تزداد حدة عند الانخفاض المفاجئ في الضغط الجوي، وتغير درجات الحرارة، وازدياد الغيوم، وتغير رطوبة الهواء. وتشمل الأعراض الشائعة الصداع، والضعف العام، والتوعك، وتغير ضغط الدم (ارتفاعا أو انخفاضا)، إضافة إلى اللامبالاة.وأكدت أن هذه الأعراض تُعد رد فعل طبيعي لدى معظم الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من أمراض مزمنة، عند حدوث تغيرات مفاجئة في الطقس.


24 ساعة
10:26

السعودية تدشن خدمة جديدة لتيسير خدمات الحجاج

10:18

خطوة غير مسبوقة.. صورة ترامب على جوازات سفر أميركية

10:12

الدخل والمبيعات : السبت دوام لتمكين تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة

10:08

في تسجيلات مسربة.. ساعر يكشف سبب مهاجمة طهران

09:56

ميتا تطلق أداة جديدة تتيح للآباء مراقبة محادثات أطفالهم مع الذكاء الاصطناعي

09:51

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بوسطة بالونات

09:43

جامعة فيلادلفيا تختتم منافسات بطولة الربيع الرياضية والفنية لمدارس المملكة

09:38

​نصيحة لمشتركي الضمان الاختياري

09:35

راجع شعبية ترامب لأدنى مستوياتها على الإطلاق في ظل حرب إيران

09:30

إيران والخليج بعد أن تضع الحرب أوزارها

09:27

الدوريات الخارجية تدعو السائقين للالتزام بقواعد السير خلال العطلة

09:22

سان جرمان يهزم بايرن ميونيخ 5-4 في مواجهة ملحمية بدوري أبطال أوروبا

وفيات
أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباحوفيات الثلاثاء 28-4-2026الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-4-2026وفيات الأحد 26-4-2026