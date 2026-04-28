الأمن العام: تعميم للقبض على شخص أساء للنبي عبر فيديو

28 أبريل 2026
وطنا اليوم:أكد مصدر أمني اليوم الثلاثاء، إصدار تعميم لإلقاء القبض على شخص اساء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبر مقطع فيديو بثه في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر، إن وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام رصدت الاساءة، وبناء عليه جاء التحرك لالقاء القبض عليه لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وكانت أكدت نقابة الفنانين الأردنيين على ضرورة عدم إطلاق صفة “فنان” جزافًا دون التحقق من الصفة القانونية والمهنية للاشخاص.
وعلقت النقابة، على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع وتصريحات صادرة عن أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة “فنان” وفق ما قالت، مشددة على أن ما ورد فيها يتضمن إساءات ومغالطات دينية مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولا تمت بصلة إلى القيم المجتمعية والثقافية التي يرتكز عليها الفن الأردني.
كما أكدت النقابة، أن الشخص المشار إليه لا تربطه أي علاقة بها، وهو غير مدرج ضمن سجلاتها الرسمية، ولم يسبق التعاطي معه أو الاعتراف به في اي إطار مهني أو نقابي


24 ساعة
17:47

*سندويتشات مناطقية*

16:46

وزيرا النقل والاوقاف يرعيان توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية ووزارة الأوقاف لخدمة حجاج جسر الملك الحسين

16:42

الأمن يحقق بالعثور على جثة شاب في المفرق

16:35

الملك والرئيس عباس يبحثان مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

15:54

تحديد مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولة قبل الأخيرة للدوري الأردني

15:41

الإمارات تعلن انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس

15:29

فيلادلفيا تحصد المركز الثاني في مسابقة التميز المحاسبي للجامعات الأردنية

15:23

حزب العمال ينظم مائدة حول تحديات سوق العمل

15:13

راصد: ثلث النواب لم يتقدموا بأسئلة خلال الدورة العادية الثانية للبرلمان

15:09

جامعة البترا تتوج الشوابكة بلقب بطولة الريشة الطائرة للموظفات

15:00

إطلاق مشروع النقل المدرسي المجاني في معان لتحسين البيئة التعليمية

14:35

إسرائيليون يتلقون رسائل تهديد غامضة : تزودوا بالمؤن فستقضون أسابيع فى الملاجئ

وفيات
وفيات الثلاثاء 28-4-2026الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-4-2026وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026