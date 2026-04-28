تراجع ملحوظ بنسبة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة من الأردن

وطنا اليوم:كشف مسح حديث صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تحولات معقّدة في نوايا عودة اللاجئين السوريين، مع بروز الأردن كحالة تعكس بوضوح التوازن الحرج بين ضغوط اللجوء ومخاطر العودة، في ظل استمرار عدم اليقين داخل سورية، وتفاقم التحديات الاقتصادية في الدول المضيفة.

وبحسب نتائج المسح الذي أعلنت نتائجه أول من أمس، انخفضت نوايا العودة في الأردن لدى السوريين خلال 12 شهرًا على نحو ملحوظ من 22 % في حزيران (يونيو) العام الماضي إلى %11 في كانون الأول (ديسمبر)، في دلالة على حساسية القرار للتطورات الأمنية داخل سورية، بخاصة مع تجدد حالة عدم الاستقرار في فترة جمع البيانات، بحسب الغد.

وفي الوقت ذاته، كشفت البيانات عن مستوى مرتفع من الهشاشة بين اللاجئين في الأردن، إذ أفادت 96 % من الأسر، بأن ممتلكاتها في سورية “معرّضة للخطر”، سواء بسبب الدمار أو فقدان الوثائق أو عدم صلاحية السكن، ما يقلّص بشكل كبير من إمكانية العودة.

وذكر التقرير، أن معظم اللاجئين في الأردن، يعيشون ضمن ظروف اقتصادية غير مستقرة، حيث يعتمدون على العمل غير الرسمي، وغالبًا كعمال مياومة، مع تقلبات حادة في الدخل وعدم كفايته لتغطية الاحتياجات الأساسية، ما يدفع أكثر من نصف الأسر للاعتماد على المساعدات الإنسانية.

كما تراجعت نسبة حاملي تصاريح العمل، ما يعكس محدودية الوصول إلى سوق العمل المنظم والحماية القانونية، وتفاقمت هذه التحديات مع تقليص المساعدات الإنسانية نتيجة أزمة التمويل، ما زاد من الضغوط المالية، ورفع مستويات الديون، وصعّب تلبية احتياجات أساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية والتعليم.

عودة مشروطة

ورغم هذه الضغوط، لا تزال العودة بالنسبة لغالبية اللاجئين في الأردن قرارًا مشروطًا، يرتبط بشكل أساسي بتحسن الأمن داخل سورية، وتوفر السكن والخدمات الأساسية.

وبحسب نتائج المسح، شهدت نوايا العودة في الدول المستضيفة (الأردن ولبنان ومصر والعراق) خلال 12 شهرًا منذ عام 2024 تقلبات لافتة، إذ ارتفعت من أقل من 2 % في نيسان (أبريل) 2024 إلى 27 % في كانون الثاني (يناير) 2025، قبل أن تنخفض مجددًا إلى 18 % في حزيران (يونيو) و14 % في كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته.

ورغم هذا التراجع في النوايا قصيرة الأجل، لا يزال الأمل بالعودة على المدى الطويل مرتفعًا، إذ عبّر 77 % من اللاجئين عن رغبتهم بالعودة إلى سورية يومًا ما، وهي نسبة قريبة من المستويات المسجلة في حزيران (يونيو) وكانون الأول (ديسمبر) 2025 (80 %)، ما يشير إلى أن التطلعات طويلة الأمد بقيت مستقرة نسبيًا، وإن كانت مشروطة بتحسن الاستقرار داخل سورية، وزيادة الاستثمار في الخدمات الأساسية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتحقيق نمو اقتصادي يوفّر فرص عمل.

وعلى مستوى الدول المضيفة، انخفضت نوايا العودة خلال 12 شهرًا بين حزيران (يونيو) وكانون الأول (ديسمبر) 2025 من 4 % إلى 2 % في العراق، ومن 22 % إلى 11 % في الأردن، بينما بقيت مستقرة نسبيًا في مصر عند 29 % ولبنان عند 15 %.

وتُقدّم نوايا العودة المعلنة مؤشرات مهمة حول تصورات اللاجئين وتوقعاتهم، لكنها لا تمثل قرارات نهائية، إذ تُتخذ قرارات العودة في ظل ظروف شديدة التقلب، ويؤكد ذلك أن 68 % من اللاجئين الذين عادوا بين حزيران (يونيو) وكانون الأول (ديسمبر) 2025 كانوا قد أفادوا سابقًا بعدم نيتهم العودة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ما يعكس الطبيعة التكيفية لعملية صنع القرار في سياقات متغيرة، ويؤكد أن النوايا تمثل تقييمات مشروطة وليست التزامات ثابتة.

/يُظهر المسح أن قرار العودة في معظمه قرار عائلي، حيث تتخذ الأسر قراراتها بشكل جماعي، وغالبًا ما تخطط للعودة كوحدة متكاملة، فقد شملت 93 % من خطط العودة جميع أفراد الأسرة، فيما بقيت نوايا العودة إلى مناطق المنشأ الأصلية مستقرة عند 87–88 % طوال عام 2025، ما يشير إلى أن أي تدفقات عودة محتملة ستكون في الغالب عائلية، وهو ما يتطلب استعدادًا من مناطق المنشأ لاستيعاب الأسر بكامل أفرادها، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأسر التي تعيل