طلبة جامعة البترا يحاورون نائب الرئيس التركي الأسبق أوقطاي حول التعاون الأردني التركي

وطنا اليوم:استضافت جامعة البترا محاضرة بعنوان: “التعاون التركي الأردني في سياق الملكية الإقليمية: حوار مع شباب الجامعات”، ألقاها نائب رئيس الجمهورية التركية الأسبق، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، الدكتور فؤاد أوقطاي، بمشاركة عدد من نواب البرلمان التركي، وسفير الجمهورية التركية.

وأكد أوقطاي أن التعاون بين تركيا والأردن أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، معتبرًا أنها علاقة تقوم على روابط تاريخية وثقافية وجغرافية مشتركة، إلى جانب وحدة المعتقد والمسؤوليات.

وقال أوقطاي، خلال حواره مع طلبة الجامعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التواصل رفيع المستوى بين البلدين، مشيرًا إلى أن الأردن وتركيا يشكلان ركيزتين أساسيتين للاستقرار في المنطقة.

وجاءت المحاضرة في إطار لقاء حواري مباشر جمع أوقطاي بطلبة جامعة البترا، حيث تناول النقاش أبعاد العلاقات الأردنية التركية، ودور الشباب في تعزيز الشراكات الإقليمية، وبناء مستقبل قائم على التعاون والاستقرار.

وأكد أوقطاي ضرورة إبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، مشددًا على الموقف المشترك الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، كما أكد أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسوريا، مشيدًا بجهود الأردن في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ودعا إلى توسيع التعاون الأكاديمي بين الجامعات التركية والأردنية، من خلال تبادل الطلبة وتعزيز البحث العلمي المشترك، مؤكدًا أن الشباب هم أساس مستقبل العلاقات الثنائية.

وأدارت الجلسة مساعد الرئيس للتعاون الدولي والاتفاقيات في جامعة البترا، الدكتورة كنزا منصور، وأكدت أهمية اللقاء في فتح آفاق الحوار بين الطلبة وصنّاع القرار، وتعزيز الوعي بالقضايا الإقليمية والدولية.

وكرّم رئيس مجلس أمناء جامعة البترا، معالي الدكتور غازي الزبن، المحاضر والضيوف تقديرًا لمشاركتهم، وحضر الفعالية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ومدير شركة البتراء للتعليم والاستثمار المهندس خالد عريم، ومستشار الجامعة للشؤون الطبية معالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، إلى جانب عدد من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وحشد من طلبة الجامعة.