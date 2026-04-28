ورشة متخصصة في عمان الأهلية حول استراتيجيات الكتابة الأكاديمية ومنهجية البحث العلمي

28 أبريل 2026
وطنا اليوم:في إطار السعي المستمر لتطوير المهارات البحثية لدى طلبة الدراسات العليا، وبهدف تعزيز الممارسات الإشرافية في توعية الطلبة وتوجيههم نحو إتقان مهارات الكتابة الأكاديمية الرصينة وإعداد أطروحات علمية تتسم بالعمق المنهجي، نظمت كليتا الدراسات العليا والأعمال ورشة عمل علمية متخصصة بعنوان “استراتيجيات الكتابة المتقدمة في كتابة الرسائل الجامعية: إطار PEEL للأدبيات السابقة وبصلة البحث لمنهجية البحث العلمي”.
وقد قدمت الورشة الدكتورة سائدة السيد عميدة كلية الدراسات العليا عبر “منصة التميز”، بحضور عميد كلية الأعمال الاستاذ الدكتورمعاذ شبيطة ونخبة من أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف أقسام الكلية.
وقد ركزت الورشة في مضمونها على كيفية توظيف إطار PEEL في صياغة الأدبيات السابقة بأسلوب تحليلي، إلى جانب استخدام نموذج “بصلة البحث” لضبط وتأصيل المنهجية العلمية، معززةً ذلك بتقديم مثال تطبيقي متخصص في قطاع الأعمال لربط الجانب النظري بالممارسة العملية.
وتأتي هذه المبادرة مواكبةً للتطورات الأكاديمية الحديثة وتلبيةً لمعايير النشر العالمي في المجلات العلمية الرصينة، بما يضمن رفع سوية المخرجات البحثية للطلبة وتنافسيتها على المستوى الدولي.


