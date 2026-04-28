طب الأسنان في عمّان الأهلية تنظم بمدرسة البشيري الأساسية نشاطاً توعوياً بصحة الفم

6 ساعات ago
وطنا اليوم:في إطار أنشطة خدمة المجتمع، نظّمت كلية طب الأسنان في جامعة عمّان الأهلية نشاطاً تثقيفياً تفاعلياً بعنوان “نشاط توعوي بصحة الفم والأسنان” في مدرسة البشيري الأساسية المختلطة.
وهدف النشاط إلى تعزيز الوعي الصحي لدى طلبة المرحلة الأساسية بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان، من خلال تقديم معلومات مبسطة وموثوقة، إلى جانب تنفيذ أنشطة تفاعلية شملت شرحاً عملياً لطرق تنظيف الأسنان بالشكل الصحيح، والتوعية بأهمية اختيار الغذاء الصحي للحفاظ على صحة الفم. \
كما تم توزيع استبانة قصيرة لقياس مستوى الثقافة الصحية لدى الطلبة المشاركين، بما يسهم في تقييم أثر النشاط وتطوير البرامج التوعوية المستقبلية.
وشارك في تنفيذ الفعالية عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، إلى جانب مجموعة من طلبة كلية طب الأسنان، وذلك ضمن خطة الكلية لتعزيز دورها المجتمعي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنفذها كلية طب الأسنان، والتي تستهدف طلبة المدارس الحكومية الأساسية في منطقة السلط، بهدف نشر الثقافة الصحية وتعزيز السلوكيات الوقائية لدى الأطفال.


