طلبة صيدلة عمّان الأهلية يشاركون بملتقى وطني لدعم استراتيجية النظافة والحدّ من النفايات

وطنا اليوم:شارك طلبة كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية في فعاليات اللقاء الحواري الشبابي الذي عُقد تحت عنوان “من التوعية إلى العمل: شراكة وطنية لدعم البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحدّ من الإلقاء العشوائي للنفايات”، والذي استضافته مدينة الحسين للشباب بتنظيم من وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وشهد الملتقى حضوراً رسمياً رفيع المستوى، ضم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن السيدة رندة أبو الحسن، وأمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، وأمين عام وزارة البيئة بالوكالة الدكتور محمد عفانة، إلى جانب نخبة من القيادات الشبابية والناشطين في المجال البيئي.

وتناول اللقاء محاور البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية، والتي ركزت على أربعة مرتكزات رئيسية شملت تحليل السلوك المرتبط بظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، وتطوير حلول عملية لمعالجة هذه السلوكيات، وتعزيز البنية التحتية من خلال توزيع الحاويات وإنشاء نقاط لإعادة التدوير، إلى جانب تحسين كفاءة العمليات اللوجستية لجمع ونقل النفايات.

كما تضمن الملتقى جلسات تفاعلية ركزت على الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث قدم الطلبة المشاركون، ومن بينهم طلبة صيدلة عمّان الأهلية، رؤى إبداعية ومقترحات عملية لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رصد مسببات التلوث، وتطوير حلول وقائية ذكية، وقياس الأثر البيئي للمبادرات لضمان استدامتها.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة عمّان الأهلية على تعزيز انخراط طلبتها في القضايا الوطنية، وتمكينهم من توظيف معارفهم الأكاديمية في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.