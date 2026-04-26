وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر ناهز 81 عاما

26 أبريل 2026
وطنا اليوم:أعلنت نقابة الفنانين السوريين، ليلة الأحد، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة في دمشق عن عمر ناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة.
ورحل خليفة في دمشق بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لعقود، تنقّل خلالها بين المسرح والسينما والتلفزيون، حيث ارتبط اسمه بعدد من أبرز الأعمال.
ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنان الراحل عبر منشور على حسابها على منصة فيسبوك جاء فيه : “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أحمد خليفة، وسنوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وُلد أحمد خليفة في دمشق عام 1945، وبدأ مشواره الفني خلال ستينيات القرن الماضي عبر خشبة المسرح، قبل أن يتجه إلى السينما والتلفزيون، حيث شارك في عدد من الأعمال المبكرة، من بينها فيلم “أحلام المدينة”، و”يوميات مدير عام”، و”ليالي الصالحية”، و”باب الحارة”، وعيلة “6 نجوم” وغيرها، حيث عُرف بأسلوبه التمثيلي الهادئ القائم على التفاصيل الدقيقة.
وعرف أحمد خليفة بأدائه للأدوار المساندة، التي أضفى عليها طابعا إنسانيا، ساهم في نجاح العديد من الأعمال، رغم ابتعاده عن أدوار البطولة المطلقة.
وعلى المستوى الشخصي، كان خليفة متزوجا وله ولدان، هما محمد ومهند، وقد حرص على المحافظة على خصوصية حياته، مع استمرار نشاطه الفني حتى سنواته الأخيرة.


24 ساعة
22:42

المنتدى العربي للمدن الذكية ينظم ورشة متخصصة ضمن مبادرة “تمكين” حول الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي

20:41

استيراد بشري بغطاء ديني .. تفاعل واسع بوصول مهاجرين من الهند إلى إسرائيل

20:27

وزير النقل: مشروع سكة الحديد استراتيجي لربط دول الخليج بسوريا وتركيا

20:12

الحكومة تصدر عدة قرارات مهمة للأردنيين

20:05

بدء محاكمة بشار الأسد غيابيا وأهالي الضحايا وجها لوجه مع عاطف نجيب

19:58

الأمن العام: الرقم الموحّد بدلا من خدمة الرسائل للاستعلام عن الطلبات القضائية

19:52

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان

19:46

الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

19:23

توافق أردني كويتي على عقد مشاورات سياسية بين البلدين قريبا

19:21

العقبة الخاصة تمثل المملكة بالاجتماع الخامس لصندوق الشراكه للإقتصاد الأزرق في اسبانيا

19:20

البوتاس العربية تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية

19:19

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع إنتاج رياديات يواصلن التميز في جائزة ملهمة التغيير من أورنج الأردن

وفيات
وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله