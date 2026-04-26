وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر ناهز 81 عاما

وطنا اليوم:أعلنت نقابة الفنانين السوريين، ليلة الأحد، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة في دمشق عن عمر ناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة.

ورحل خليفة في دمشق بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لعقود، تنقّل خلالها بين المسرح والسينما والتلفزيون، حيث ارتبط اسمه بعدد من أبرز الأعمال.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنان الراحل عبر منشور على حسابها على منصة فيسبوك جاء فيه : “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أحمد خليفة، وسنوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وُلد أحمد خليفة في دمشق عام 1945، وبدأ مشواره الفني خلال ستينيات القرن الماضي عبر خشبة المسرح، قبل أن يتجه إلى السينما والتلفزيون، حيث شارك في عدد من الأعمال المبكرة، من بينها فيلم “أحلام المدينة”، و”يوميات مدير عام”، و”ليالي الصالحية”، و”باب الحارة”، وعيلة “6 نجوم” وغيرها، حيث عُرف بأسلوبه التمثيلي الهادئ القائم على التفاصيل الدقيقة.

وعرف أحمد خليفة بأدائه للأدوار المساندة، التي أضفى عليها طابعا إنسانيا، ساهم في نجاح العديد من الأعمال، رغم ابتعاده عن أدوار البطولة المطلقة.

وعلى المستوى الشخصي، كان خليفة متزوجا وله ولدان، هما محمد ومهند، وقد حرص على المحافظة على خصوصية حياته، مع استمرار نشاطه الفني حتى سنواته الأخيرة.