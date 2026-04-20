تنبيه للسائقين.. إغلاق نفق حيوي في صويلح مساء الاثنين

20 دقيقة ago
تنبيه للسائقين.. إغلاق نفق حيوي في صويلح مساء الاثنين

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان إغلاق نفق صويلح أمام حركة السير القادمة من منطقة صافوط باتجاه شارع الملك عبدالله الثاني، وذلك لتنفيذ أعمال إعادة تأهيل إنارة النفق، بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية.
وسيُنفَّذ الإغلاق على مرحلتين ولمدة 14 يوماً، من الساعة 11:00 مساءً ولغاية الساعة 6:00 صباحاً. حيث ستبدأ المرحلة الأولى، الاثنين، بإغلاق المسرب المخصص للسير القادم من صافوط باتجاه شارع الملك عبدالله الثاني، على أن تُنفَّذ المرحلة الثانية خلال الأسبوع القادم، وتشمل إغلاق المسرب بالاتجاه المعاكس، بما يضمن استمرارية الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، وتقليل الأثر على الحركة المرورية.
وقال مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمّان، شادي الروابدة، إن أعمال إعادة التأهيل تأتي ضمن خطة الأمانة لرفع كفاءة إنارة النفق وتعزيز مستويات السلامة المرورية، داعياً السائقين إلى الالتزام بالتحويلات والإرشادات المرورية المعلنة خلال فترة التنفيذ.


