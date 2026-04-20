الداخلية توضح: فيديو إصدار الأرقام الوطنية قديم والمتهم موقوف

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية عبد الكريم أبو دلو، بخصوص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يحاول الاحتيال على أشخاص من خلال ادعائه بقدرته على إصدار الأرقام الوطنية مقابل مبالغ مالية.

وأكد أن هذا الفيديو قديم تم نشره خارج المملكة خلال كانون الأول من عام 2024، حيث جرى التعميم على هذا الشخص بتاريخ 22/12/2024.

وأضاف، إنه تم إلقاء القبض على الشخص المشار إليه وتحويله الى مدعي عام عمان لإجراء المقتضى القانوني بحقه، وهو من ذوي القيود الجرمية وحاليا نزيل في مركز إصلاح وتأهيل الموقر