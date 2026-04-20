الداخلية توضح: فيديو إصدار الأرقام الوطنية قديم والمتهم موقوف

الداخلية توضح: فيديو إصدار الأرقام الوطنية قديم والمتهم موقوف

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية عبد الكريم أبو دلو، بخصوص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يحاول الاحتيال على أشخاص من خلال ادعائه بقدرته على إصدار الأرقام الوطنية مقابل مبالغ مالية.
وأكد أن هذا الفيديو قديم تم نشره خارج المملكة خلال كانون الأول من عام 2024، حيث جرى التعميم على هذا الشخص بتاريخ 22/12/2024.
وأضاف، إنه تم إلقاء القبض على الشخص المشار إليه وتحويله الى مدعي عام عمان لإجراء المقتضى القانوني بحقه، وهو من ذوي القيود الجرمية وحاليا نزيل في مركز إصلاح وتأهيل الموقر


24 ساعة
11:23

سجن رجل صيني حاول تهريب 2200 نملة من كينيا

11:14

إطلاق نار يستهدف رادار سرعة على طريق سحاب بعد ساعات من تشغيله

11:06

العكاليك يشدد على تسريع الإجراءات الجمركية في مطار التخليص

11:02

الصحة: نقص مؤقت في مطعوم الكبد الوبائي “B” بالمستشفيات الحكومية

10:33

جندي إسرائيلي يحطم تمثال المسيح بلبنان.. غضب عالمي وساعر يعتذر

10:28

بين عبدالهادي راجي المجالي وموسى المعايطه… حين يسقط النقد وتبقى السخرية

10:03

الأمن يلقي القبض على قاتل شاب في الطفيلة

09:59

الغذاء والدواء: منع بيع مشروبات الطاقة في المقاصف المدرسية

09:56

نقابة الصحفيين تكرم الخصاونة من جامعة البترا تقديراً لمسيرته المهنية

09:53

انطلاقة متقدمة لمشروع تطوير النقل بين المحافظات

09:47

الزراعة: إزالة الأشجار الجافة واستبدالها بأنواع تقاوم التغير المناخي

09:41

السيارات الكهربائية تشتعل في أوروبا وسط ارتفاع أسعار الوقود

وفيات
نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي