نقابة الصحفيين تكرم الخصاونة من جامعة البترا تقديراً لمسيرته المهنية

وطنا اليوم:كرّم مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة البترا الدكتور إبراهيم الخصاونة، تقديراً لإسهاماته في خدمة العمل الصحفي لأكثر من خمسة وعشرين عاماً. وسلّم نقيب الصحفيين طارق المومني شهادة تقديرية للخصاونة خلال حفل تكريمي لثلة من الصحفيين الرواد، تثميناً لدورهم في أداء رسالة الإعلام الوطني بحسّ مسؤول.

وأكد الخصاونة أن تكريم “فرسان الكلمة” يجسد الدور المشرف للصحفيين في أداء واجبهم المهني بكل أمانة، واصفاً النقابة بأنها “بيت الخبرة” ومدرسة في العمل المهني. وأضاف: “سنبقى على العهد نخلص في قولنا وعملنا، فهذا هو الرصيد الثابت الذي نقوى به على حمل أمانة الكلمة وأداء المسؤولية تجاه الوطن”.

ويعكس هذا التكريم رصيد الكفاءات الأكاديمية والإعلامية التي تضمها كلية الإعلام في جامعة البترا، ودورها في رفد المشهد الصحفي الأردني بخبرات نوعية. كما تلتزم الجامعة بدعم حضور أعضاء هيئتها التدريسية في المحافل النقابية والوطنية، تقديراً لمسيراتهم المهنية الممتدة وتأثيرهم في تطوير قطاع الإعلام والاتصال.