نقابة الصحفيين تكرم الخصاونة من جامعة البترا تقديراً لمسيرته المهنية

وطنا اليوم:كرّم مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة البترا الدكتور إبراهيم الخصاونة، تقديراً لإسهاماته في خدمة العمل الصحفي لأكثر من خمسة وعشرين عاماً. وسلّم نقيب الصحفيين طارق المومني شهادة تقديرية للخصاونة خلال حفل تكريمي لثلة من الصحفيين الرواد، تثميناً لدورهم في أداء رسالة الإعلام الوطني بحسّ مسؤول.
وأكد الخصاونة أن تكريم “فرسان الكلمة” يجسد الدور المشرف للصحفيين في أداء واجبهم المهني بكل أمانة، واصفاً النقابة بأنها “بيت الخبرة” ومدرسة في العمل المهني. وأضاف: “سنبقى على العهد نخلص في قولنا وعملنا، فهذا هو الرصيد الثابت الذي نقوى به على حمل أمانة الكلمة وأداء المسؤولية تجاه الوطن”.
ويعكس هذا التكريم رصيد الكفاءات الأكاديمية والإعلامية التي تضمها كلية الإعلام في جامعة البترا، ودورها في رفد المشهد الصحفي الأردني بخبرات نوعية. كما تلتزم الجامعة بدعم حضور أعضاء هيئتها التدريسية في المحافل النقابية والوطنية، تقديراً لمسيراتهم المهنية الممتدة وتأثيرهم في تطوير قطاع الإعلام والاتصال.


24 ساعة
11:23

سجن رجل صيني حاول تهريب 2200 نملة من كينيا

11:14

إطلاق نار يستهدف رادار سرعة على طريق سحاب بعد ساعات من تشغيله

11:06

العكاليك يشدد على تسريع الإجراءات الجمركية في مطار التخليص

11:02

الصحة: نقص مؤقت في مطعوم الكبد الوبائي “B” بالمستشفيات الحكومية

10:33

جندي إسرائيلي يحطم تمثال المسيح بلبنان.. غضب عالمي وساعر يعتذر

10:28

بين عبدالهادي راجي المجالي وموسى المعايطه… حين يسقط النقد وتبقى السخرية

10:25

الداخلية توضح: فيديو إصدار الأرقام الوطنية قديم والمتهم موقوف

10:03

الأمن يلقي القبض على قاتل شاب في الطفيلة

09:59

الغذاء والدواء: منع بيع مشروبات الطاقة في المقاصف المدرسية

09:53

انطلاقة متقدمة لمشروع تطوير النقل بين المحافظات

09:47

الزراعة: إزالة الأشجار الجافة واستبدالها بأنواع تقاوم التغير المناخي

09:41

السيارات الكهربائية تشتعل في أوروبا وسط ارتفاع أسعار الوقود

وفيات
نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي