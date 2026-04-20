الزراعة: إزالة الأشجار الجافة واستبدالها بأنواع تقاوم التغير المناخي

وطنا اليوم:أكد مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة، المهندس خالد المناصير، أنه سيتم إزالة الأشجار الجافة واستبدالها بأنواع أخرى تقاوم التغير المناخي والجفاف.

وقال، إن أمطار هذا العام ساهمت في إعادة النمو للعديد من الأشجار، لكن بعض أشجار الصنوبر واللزاب من الصعب عودتها، لذلك عملت الفرق على إنتاج أشتال تقاوم التغير المناخي والجفاف.

وأضاف أنه تم تشكيل فرق وحصر جميع المناطق التي فيها جفاف، كون بعض أنواع الأشجار مثل الصنوبر والسنديان واللزاب تأثرت بمواسم الجفاف وقلة الامطار التي تأثرت بها المملكة خلال السنوات الماضية، وبات من الصعوبة اعادتها من جديد مكون لها عمر افتراضي.

وبين أنه تم حصر جميع الأنواع والأشجار التي يجب إزالتها واستبدالها بأنواع أخرى تقاوم التغير المناخي والجفاف، وعليه تم تشكيل فرق في شهر 6 من العام الماضي 2025، التي قامت بحصر بعض الأنواع التي فيها إصابات لمعالجتها، كما عملت الفرق على إنتاج أشتال تقاوم التغير المناخي والجفاف.

وأشار إلى أنه مع بداية شهر 5 سيبدأ جفاف الأعشاب، وعليه تم الإيعاز إلى مديريات الزراعة والمديريات المعنية داخل المحافظات بإزالة الأعشاب القريبة من جوانب الطرقات خاصىة الرئيسة منها، كون أغلب الحرائق سببها بشري.

وأضاف أنه تم تقليم معظم الغابات التي قد تشكل خطورة، بالإضافة إلى تحديد الطرق القريبة من الغابات بالتعاون مع المركز الوطني للامن وإدارة الأزمات، لتسهيل وصول كوادر الدفاع المدني في حال وقوع أي حريق.