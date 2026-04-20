إلى الدكتور نوفان العجارمة ردك مخالف للقانون

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

عطفاً على ما ورد في تعليق معالي الدكتور نوفان العجارمة بأن إسم حزب الأمة الذي حل محل إسم حزب جبهة العمل الإسلامي غير قانوني ومخالف لقانون الأحزاب السياسية ، غير دقيق ، وغير مطابق لما ورد ونص عليه قانون الأحزاب ، وقد خانك التوزين القانوني الصحيح ، وأنت قامة ومرجعية قانونية لها كل الاحترام ،

حيث جاء بمنطوق أحكام نص الفقرة ” أ ” من نص المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم ( 7 ) لسنة 2022 ما نصه ” ….. وأن لا يكون له دلالة مناطقية أو عائلية أو يطابق إسم أي حزب غير أردني وشعاره أو يحمل دلالة منافية للنظام العام” ، وهنا أركز على كلمتي الإسم والشعار وربطهما مع بعض ، ولم يقل أو نص على كلمة ” أو” ، أي جعلهما شرطين منفصلين ، وإنما فصلهما أي الشرطين عن بعض بحرف الاستمرارية ” و ” ، ولذلك يجب أن يكون الإسم والشعار مطابقين لاسم وشعار حزب آخر غير أردني حتى يصبح غير قانوني ، فإذا انتفى شرط واحد وتطابق الإسم مع إسم حزب غير أردني ، وانتفى الشرط الثاني ، أي لم يطابق الشعار فإن الإسم يصبح قانونياً وغير مخالف لقانون الأحزاب السياسية الأردني أعلاه ، ولذلك على الهيئة المستقلة أن تتأكد من كافة أسماء الأحزاب غير الأردنية وشعاراتها قبل البت بصحة الإسم الجديد للحزب ومطابقته للقانون، واعطاء ردها القانوني بالموافقة على صحته واعتماده، أو رفضه ، هذا هو الرأي القانوني السديد يا معالي الدكتور نوفان العجارمة ولك كل المحبة والاحترام لرأيك القانوني الذي اجتهدت فيه، ونحن نتعلم منك ، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ، وللحديث بقية.