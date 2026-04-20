المجلس الطبي يطلق بوابة المقيم: خدمة إلكترونية لسماع صوت الأطباء المقيمين

وطنا اليوم:أطلق المجلس الطبي الأردني والذي يرأسه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور خدمة إلكترونية جديدة تحمل اسم “بوابة المقيم” resident portal تتيح للأطباء المقيمين التواصل المباشر مع المجلس الطبي دون وسيط، بما يمكنهم من إيصال آرائهم وملاحظاتهم وطرح أفكارهم بحرية ومسؤولية.

وقال البدور أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المجلس لتعزيز جودة التدريب الطبي ومتابعة أوضاع الأطباء المتدربين في البرامج المعتمدة بمختلف المنشآت الصحية في المملكة عبر قناة تواصل فعّالة تضع صوت المقيم في صلب عملية التطوير.

وأكد الدكتور البدور أن إطلاق البوابة يعكس اهتمام المجلس الطبي بهذه الفئة المحورية في القطاع الصحي، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة غير مسبوقة من خلال وضع معايير واضحة لبيئة العمل والتدريب ، بما يضمن متابعة الأطباء المقيمين ويرتقي بمستوى تأهيلهم.

وأضاف أن المجلس ملتزم بتوفير بيئة تعليمية قائمة على الاحترام والمساءلة، تسهم في إعداد كوادر طبية كفؤة قادرة على تلبية احتياجات النظام الصحي في المملكة.

وتوفر البوابة، بحسب الوزير البدور، أداة رقابية تسهم في متابعة التزام المؤسسات الصحية ببرامج التدريب ، بما يحد من أي تجاوزات ، ويعزز بيئة تدريبية أكثر توازناً وعدالة.

من جانبها، أوضحت أمين عام المجلس الطبي الدكتورة منار اللواما أن المجلس أقرّ قبل 4 أشهر بتاريخ (20/12/2025 ) معايير لاعتماد المراكز والبرامج التدريبية، والذي يضم ساعات دوام الأطباء المقيمين وبرامج مناوباتهم و تم توزيعه على كافة المؤسسات التي تدرب الأطباء المقيمين.

وتهدف هذه المعايير إلى توحيد وتنظيم إجراءات الاعتماد داخل الأردن وخارجه ضمن إطار وطني شامل يضمن جودة التدريب وسلامة المرضى وحماية حقوق المتدربين ومواءمة البرامج مع أولويات القطاع الصحي.

وأوضحت أن “بوابة المقيم”، والتي يمكن الدخول اليها من خلال الضغط على الرابط التالي: https://reg-jmc.gov.jo/resident-feedback التابع للمجلس الطبي، تتيح للأطباء المتدربين طرح قضاياهم وملاحظاتهم ضمن محاور تشمل جودة الفرص التدريبية، كفاءة البرامج التعليمية، عبء العمل وظروفه، إضافة إلى البيئة التعليمية والمعاملة المهنية.