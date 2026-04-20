أسلحة الرئيس الروسي بوتين النووية إلى الفضاء: تحليل شامل

د. عبد الفتاح طوقان

في بدايات عام ٢٠٢٦، أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريح مثير للجدل حول إمكانية إرسال أسلحة نووية إلى الفضاء الخارجي لاستهداف الأقمار الاصطناعية الأمريكية وغيرها. هذا التصريح يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية ويثير تساؤلات حول الأمن الفضائي.

لقد كان لدينا في عهد المرحوم قائد سلاح الجو الملكي الأردني اللواء تيسير زعرور اهتمام خاص بمستقبل الحروب الإلكترونية، حيث بدأنا مشروع “إدارة الحرب الإلكترونية” بالتنسيق مع القيادة العامة، مشكلين فريقًا من أكفأ الضباط الأردنيين.

أولاً: الأقمار الصناعية وأهميتها

تطورت الأقمار الاصطناعية بشكل كبير منذ الثمانينات، حيث كان هناك عدد قليل من الأقمار البدائية، والآن لدينا حوالي ١٢٨٨٩ قمراً صناعياً في الفضاء، تشمل:

١.أقمار التجسس والاستكشاف لجمع المعلومات الاستخبارية.

٢. أقمار الاتصالات التى تسهم في الاتصالات العالمية.

٣. أقمار البث التلفزيوني لتوزيع المحتوى الإعلامي.

٤. أقمار رصد الطقس والأرض لمراقبة الأحوال الجوية والبيئة.

٥. أقمار علمية وفلكية لرصد الظواهر الفلكية.

٦. أقمار الملاحة لتحديد المواقع.

تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر حيازة للأقمار الصناعية، حيث تمتلك أكثر من ١٨٠٠ قمر. تليها الصين، ثم روسيا التي تواجه تحديات في تحديث برامجها على الرغم من امتلاكها أسلحة نووية قادرة على تدمير الأقمار.

ثانياً: ميزانية أمريكا لحرب النجوم

تخصص الولايات المتحدة ميزانية ضخمة لحماية مصالحها في الفضاء، حيث يُقدّر الإنفاق على مشاريع الدفاع الفضائي بما يتجاوز ٢٠ مليار دولار سنويًا. تسعى هذه الميزانية إلى تطوير أنظمة للكشف والتصدي للأخطار، مثل الأسلحة النووية في الفضاء.

ثالثاً: آثار الانفجارات النووية في الفضاء

الانفجارات النووية في الفضاء يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاتصالات بطرق متعددة:

١. تشويش الإشارات : تطلق الانفجارات كميات ضخمة من الموجات الكهرومغناطيسية، مما يؤدي إلى تداخل في الإشارات.

٢. تدمير الأقمار: يمكن أن يتسبب الانفجار في فقدان الأقمار، مما يؤثر على قدرات التجسس والاتصالات.

٣. تأثير على الشبكات الأرضية : تؤثر الانفجارات على الشبكات التي تعتمد على الأقمار، مما يؤدي إلى انقطاعات في الخدمة.

والسوال هو ما هي التأثيرات الطويلة الأمد؟

١. الإشعاع : يمكن أن يتسبب الإشعاع الناتج عن الانفجار في أضرار طويلة الأمد للمكونات الإلكترونية في الأقمار.

٢. تأثير على البيئة : التأثيرات السلبية على البيئة قد تؤثر أيضًا على البنية التحتية للاتصالات.

واقصد ان الهيمنة على الفضاء

تتوزع السيطرة فيه بين عدة دول، لكن الولايات المتحدة تظل الرائدة. تلعب الصين وإسرائيل دورًا متزايد الأهمية، حيث تسعى الصين لتوسيع نفوذها الفضائي من خلال برامج طموحة، بينما تُعتبر إسرائيل رائدة في تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية.

ومع تنوع الأسلحة والعتاد العسكري والتقنيات المتطورة لابد ومن الضرورة التغيير في الاستراتيجيات العسكرية حيث

من المهم أن يتم تطوير لجنة الحرب الإلكترونية في سلاح الجو الملكي الأردني لتصبح ” لجنة الفضاء والحرب الإلكترونية” . إن الأسلحة ليست فقط فضائية، بل نحن أمام جيل قادم من الروبوتات الذكية التي ستدير حياتنا والعالم كله، بما فيه العالم الافتراضي. قد يكون طفل صغير مدرب على أجهزة وألعاب الفيديو والإنترنت هو من يقوم بإدارة وصناعة الحرب باستخدام الروبوتات في الفضاء وعلى الأردن ان يبقى كما عرف عنه في السابق الدولة العربية الحديثة والأكثر تطورا ومعرفة بما يحدث تقنيا و عالميا .

تصريحات الرئيس بوتين حول الأسلحة النووية في الفضاء تعكس التوترات الدولية المتزايدة، وتسلط الضوء على أهمية الأقمار الاصطناعية للأمن القومي واهمية ملاحقة التطورات النووية والعسكرية .

يبقى السؤال حول كيفية إدارة هذه التحديات وضمان الأمن في الفضاء مفتوحًا. ويجب أن تكون الدول مستعدة للتعامل مع هذه التحديات لتعزيز الأمن والموثوقية في الاتصالات، لأن القضية هنا هي “العالم” وليس قضية دولًا أو تجمعات.

في حال حدوث انفجار نووي في الفضاء، لا يمكن تقدير الأضرار، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا.

علينا الانتباه خصوصا انه في مثل تلك الحالة لايوجد أي معسكر نقف معه او من نريد ان نتبع هذا او ذاك ، الكرة الأرضية في مرمى الهدف التدميري .