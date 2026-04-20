هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحتفل بيوم العلم الأردني

وطنا اليوم – احتفلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخراً ، بمناسبة يوم العلم الأردني الذي يصادف السادس عشر من نيسان من كل عام، في أجواء وطنية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية وتجسيد الوحدة والتلاحم تحت راية الوطن، رمز السيادة والكرامة.

وأكدت رئيس مجلس مفوضي الهيئة أ. لارا الخطيب أن المشاركة في هذه المناسبة الوطنية تأتي انسجاماً مع النهج الوطني في الاحتفال بالمناسبات التي تعزز الهوية الوطنية، وترسخ القيم المؤسسية ، مشيرة إلى أن يوم العلم يمثل فرصة لتجديد العهد بالعمل والإخلاص في خدمة الوطن. وقالت إن العلم الأردني سيبقى رمزاً للتضحيات والإنجازات التي سطرها الآباء والأجداد، ومحفزًا لمواصلة البناء والعطاء في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة .

وفي لفتة رمزية، شكّل موظفو الهيئة جدارية بألوان العلم الأردني من خلال بصماتهم، لتجسد صورة جماعية تعبر عن الانتماء المؤسسي وروح الفريق الواحد، وتعكس التلاحم الوطني تحت راية واحدة.

وحرصت الهيئة على تزيين مبناها الرئيس بألوان العلم الأردني، حيث ازدانت الواجهات والساحات الخارجية بالأعلام والإنارة فيما شاركت شركات التوصيل في هذه الفعالية من خلال تنظيم مسيرة لمركباتها المزينة بالعلم الأردني، ما أضفى على الاحتفال طابعًا جماعياً يعكس الشراكة مع القطاع الخاص في إحياء هذه المناسبة العزيزة.

