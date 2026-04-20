ساعتين ago
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحتفل بيوم العلم الأردني

وطنا اليوم – احتفلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخراً ، بمناسبة يوم العلم الأردني الذي يصادف السادس عشر من نيسان من كل عام، في أجواء وطنية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية وتجسيد الوحدة والتلاحم تحت راية الوطن، رمز السيادة والكرامة.

وأكدت رئيس مجلس مفوضي الهيئة أ. لارا الخطيب أن المشاركة في هذه المناسبة الوطنية تأتي انسجاماً مع النهج الوطني في الاحتفال بالمناسبات التي تعزز الهوية الوطنية، وترسخ القيم المؤسسية ، مشيرة إلى أن يوم العلم يمثل فرصة لتجديد العهد بالعمل والإخلاص في خدمة الوطن. وقالت إن العلم الأردني سيبقى رمزاً للتضحيات والإنجازات التي سطرها الآباء والأجداد، ومحفزًا لمواصلة البناء والعطاء في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة . 
وفي لفتة رمزية، شكّل موظفو الهيئة جدارية بألوان العلم الأردني من خلال بصماتهم، لتجسد صورة جماعية تعبر عن الانتماء المؤسسي وروح الفريق الواحد، وتعكس التلاحم الوطني تحت راية واحدة.
وحرصت الهيئة على تزيين مبناها الرئيس بألوان العلم الأردني، حيث ازدانت الواجهات والساحات الخارجية بالأعلام والإنارة  فيما شاركت شركات التوصيل في هذه الفعالية من خلال تنظيم مسيرة لمركباتها المزينة بالعلم الأردني، ما أضفى على الاحتفال طابعًا جماعياً يعكس الشراكة مع القطاع الخاص في إحياء هذه المناسبة العزيزة.


24 ساعة
11:23

سجن رجل صيني حاول تهريب 2200 نملة من كينيا

11:14

إطلاق نار يستهدف رادار سرعة على طريق سحاب بعد ساعات من تشغيله

11:06

العكاليك يشدد على تسريع الإجراءات الجمركية في مطار التخليص

11:02

الصحة: نقص مؤقت في مطعوم الكبد الوبائي “B” بالمستشفيات الحكومية

10:33

جندي إسرائيلي يحطم تمثال المسيح بلبنان.. غضب عالمي وساعر يعتذر

10:28

بين عبدالهادي راجي المجالي وموسى المعايطه… حين يسقط النقد وتبقى السخرية

10:25

الداخلية توضح: فيديو إصدار الأرقام الوطنية قديم والمتهم موقوف

10:03

الأمن يلقي القبض على قاتل شاب في الطفيلة

09:59

الغذاء والدواء: منع بيع مشروبات الطاقة في المقاصف المدرسية

09:56

نقابة الصحفيين تكرم الخصاونة من جامعة البترا تقديراً لمسيرته المهنية

09:53

انطلاقة متقدمة لمشروع تطوير النقل بين المحافظات

09:47

الزراعة: إزالة الأشجار الجافة واستبدالها بأنواع تقاوم التغير المناخي

وفيات
نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي