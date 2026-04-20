جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم إقامة 20 موقعا عسكرياً بجنوب لبنان

وطنا اليوم:قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقيم 20 موقعا عسكريا بجنوب لبنان.

ونقلت القناة عن المصدر، تأكيده أن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة حتى مع وقف إطلاق النار

ورغم وقف النار المؤقت لمدة 10 أيام في لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي تدمير المباني في قرى الجنوب اللبناني.

فقد كشف قادة في الجيش الإسرائيلي، أن هناك عملية تدمير منهجية للمباني المدنية تُنفَّذ في القرى التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية، بما في ذلك القرى القريبة من الحدود مع إسرائيل.

كما أوضح القادة أن مقاولين مدنيين يتقاضون أجورًا يومية أو يحصلون على تعويضات بحسب عدد المباني التي يتم تدميرها، على غرار ما جرى في قطاع غزة، وفق ما نقلت صحيفة “هآرتس”.

منازل ومؤسسات ومدارس

ويتضمن هذا “النشاط” هدما واسع النطاق للمنازل، والمباني العامة، وحتى المؤسسات التعليمية.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن الجيش الإسرائيلي أدخل خلال الأسابيع الأخيرة عشرات الآليات الهندسية المدنية، لا سيما الجرافات، إلى العديد من القرى الحدودية، وتم تشغيلها بواسطة مقاولين مدنيين مقابل أجر، حيث يتقاضى بعضهم أجرًا يوميًا، فيما يحصل آخرون على مقابل وفق حجم العمل وعدد المباني التي يتم هدمها.

فيما أوضح مصدر مطلع أن بعض هؤلاء المقاولين شاركوا سابقًا في عمليات الهدم والتدمير التي نفذها الجيش داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نحو 20 جرافة تعمل حاليًا في إحدى القرى بالتوازي.

“محراث المال”

فيما يُطلق داخل الجيش الإسرائيلي على هذه السياسة اسم “محراث المال”، أي دفع المال للمقاولين ليهدموا القرى بالجرافات بشكل منظم ومنهجي، بهدف تغيير معالم المنطقة الحدودية ومنع السكان من العودة.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن السبت، أنه أقام “خطاً أصفر” فاصلاً في الجنوب اللبناني، على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة، في عبارة تستعمل لأول مرة في تاريخ المواجهات بين إسرائيل وحزب الله