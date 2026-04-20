وطنا اليوم:قال فينيامين كوندراتييف حاكم منطقة كراسنودار الروسية اليوم الاثنين إن معلومات أولية أفادت بأن رجلا لقي حتفه وأصيب آخر في هجوم “ضخم” بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا على ميناء توابسي المطل على البحر الأسود وأدى إلى اشتعال النيران فيه.
وأضاف أن حطام الطائرات المسيرة ألحق أضرارا بعدد من المباني في المدينة الساحلية، بما في ذلك روضة أطفال ومدرسة ابتدائية وكنيسة ومبنى سكني.
قتيل في هجوم أوكراني ضخم بمسيرات على ميناء روسي
