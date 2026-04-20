قتيل في هجوم أوكراني ضخم بمسيرات على ميناء روسي

وطنا اليوم:قال فينيامين ​كوندراتييف حاكم منطقة ‌كراسنودار الروسية اليوم الاثنين إن ​معلومات أولية ​أفادت بأن رجلا ⁠لقي حتفه ​وأصيب آخر في ​هجوم “ضخم” بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا على ​ميناء توابسي ​المطل على البحر الأسود ‌وأدى ⁠إلى اشتعال النيران فيه.

وأضاف أن حطام الطائرات ​المسيرة ​ألحق ⁠أضرارا بعدد من المباني ​في المدينة ​الساحلية، ⁠بما في ذلك روضة أطفال ⁠ومدرسة ​ابتدائية ​وكنيسة ومبنى سكني.