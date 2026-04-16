98.4 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الخميس، عند 98.40 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 94 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة الأولية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 112.60 و 87.10 و 68.10 دينار على التوالي