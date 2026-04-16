زين تُحيي يوم العلم الأردني بفعاليات وطنية وتُطلق علماً ضخماً في سماء عمّان

وطنا اليوم:احتفاءً باليوم الوطني للعلم الأردني، رمز المجد والعزّة ووحدة الأردنيين؛ نظّمت شركة زين الأردن عدداً من الفعاليات الوطنية عبّرت من خلالها عن اعتزازها بهذه المناسبة الغالية، وجسّدت التفافها مع موظفيها تحت راية الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

وشهدت الفعاليات إطلاق الشركة علماً ضخماً طائراً من أمام مبناها الرئيسي في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان، ليحلّق عالياً في سماء عمّان، في لوحة وطنية تعكس الفخر براية الوطن التي تختزل تاريخاً من المجد والتضحيات، وتحمل في ألوانها قصة وطن، حيث شارك موظفو الشركة في هذه المناسبة، حاملين الأعلام الأردنية في مشهد يجسّد وحدة الصف وروح الانتماء، ويؤكد أن العلم سيبقى رمزاً خفّاقاً يجمع الأردنيين خلف قيادتهم على قلبٍ واحد.

كما تزيّن مبنى شركة زين الرئيسي بألوان العلم الأردني، حيث أضيء بألوان العلم وخُصّصت الشاشة الضخمة في واجهته لعرض محتوى مرئي وطني بهذه المناسبة، في رسالة تعبّر عن معاني الولاء والانتماء، وتُبرز مكانة العلم الأردني كرمزٍ خالدٍ في وجدان الأردنيين.

وسيّرت الشركة مركباتها المزينة بالأعلام في شوارع العاصمة عمّان، لتجوب الطرقات حاملةً ألوان الراية، وناشرةً أجواءً احتفالية تعبّر عن محبة الأردن المتجذّرة في القلوب، وامتدت مظاهر الاحتفال لتشمل معارض الشركة، حيث تم توزيع الأعلام الأردنية على مشتركي زين وزوار معارضها، في حرص الشركة على مشاركة الأردنيين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة ومختلف المناسبات والأيام الوطنية، وتعزيز أجواء الفرح والفخر التي تعم أرجاء الوطن.

ويؤكد هذا الاحتفال حرص الشركة على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية، إيماناً منها بأهمية ترسيخ القيم الوطنية وتعزيزها، وتجديداً للعهد بأن يبقى العلم الأردني خفّاقاً عالياً، يوحّد الأردنيين ويمضي بهم نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً وازدهاراً في ظل القيادة الهاشمية.