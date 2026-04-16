بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

11 شهيدا و5 إصابات بغارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

3 ساعات ago
11 شهيدا و5 إصابات بغارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

وطنا اليوم:استشهد 11 شخصا من بينهم طفلان وأصيب 5 آخرون في ثلاث غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على بلدات أنصار وجباع والهبارية ومدينة صور جنوب لبنان، وفق حصيلة وزارة الصحة اللبنانية.
وقال مصدر امني لبناني في بيروت إن الطيران الإسرائيلي، نفذ منذ منتصف الليل وحتى الصباح غارات مكثفة على جزين وصور وحاصبيا ومرجعيون والنبطية وبنت جبيل والبقاع الغربي.
كما أغار على مكتب لحركة فتح في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في صور.
وأضاف المصدر إن الاشتباكات العنيفة تجددت صباحا، في مدينة بنت جبيل، بين عناصر من “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، لا سيما عند محور الملعب، شارك فيها الطيران الحربي والمروحي، فيما تشهد مداخل المدينة ومحور المهنية اشتباكات متقطعة.
كما قامت القوات الإسرائيلية بنسف منازل عند مدخل السوق الكبير، وكذلك قامت مروحية إسرائيلية من نوع اباتشي بإطلاق الرصاص بالأسلحة الرشاشة الثقيلة تجاه مدينة الخيام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:12

وفيات الخميس 16-4-2026

11:46

التلهوني: تخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل عند استخدام الخدمات الإلكترونية

11:40

العمري: يوم العلم الأردني رمز للهوية والوحدة الوطنية

11:35

فقدان 250 شخصاً بعد انقلاب قارب للاجئين في بحر أندامان

11:16

ولي العهد يحتفل بيوم العلم مع ابنته الأميرة إيمان

11:12

رئيس الوزراء: بفخر واعتزاز نحتفل اليوم بعلمنا الأردني

11:08

مصدر أمني باكستاني: قائد الجيش يتوجه إلى واشنطن الجمعة

10:58

فيديو مروع أثار غضبا.. شرطيان أميركيان يسحلان رجلا أسود في نيويورك

10:47

وسط تصاعد التوتر مع الفاتيكان.. ترمب ينشر صورة وكأنه يعانق المسيح

10:27

مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يستقبل وفدًا من المركز الأردني للتصميم والتطوير

10:23

كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم جلسة حوارية حول نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية

10:18

تجارة عمان: شبكة الأعمال الأردنية–السعودية انتقلت من الفكرة إلى التنفيذ وتستهدف شراكات استثمارية

وفيات
وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026