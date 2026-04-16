بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان

3 ساعات ago
بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية، أرسل الأردن اليوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى لبنان، في إطار الاستجابة المستمرة للأوضاع الإنسانية في الجمهورية الشقيقة.
وتتكون القافلة من 15 شاحنة تتضمن مواد غذائية وأدوية ومواد إغاثية، وفق أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي.
وأشار الشبلي إلى أن هذه القافلة تؤكد الدور الإنساني الثابت للمملكة في دعم الدول الشقيقة في أوقات الأزمات، وتقوم به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وبين أن التحرك الأردني يأتي استجابة لواجب إنساني لا يحتمل التأجيل، مشدداً على أن هذا الجهد لن يكون مؤقتاً، بل هو التزام مستمر سنحافظ عليه ما دامت الحاجة قائمة.
وأوضح أن هذه الخطوة امتداد للجهود الأردنية لمساندة الأشقاء اللبنانيين، والتي تضمنت إرسال مساعدات إغاثية كان آخرها قافلة في شهر أذار الماضي مكوّنة من 25 شاحنة، بناءً على توجيهات ملكية لدعم الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:12

وفيات الخميس 16-4-2026

11:46

التلهوني: تخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل عند استخدام الخدمات الإلكترونية

11:40

العمري: يوم العلم الأردني رمز للهوية والوحدة الوطنية

11:35

فقدان 250 شخصاً بعد انقلاب قارب للاجئين في بحر أندامان

11:16

ولي العهد يحتفل بيوم العلم مع ابنته الأميرة إيمان

11:12

رئيس الوزراء: بفخر واعتزاز نحتفل اليوم بعلمنا الأردني

11:08

مصدر أمني باكستاني: قائد الجيش يتوجه إلى واشنطن الجمعة

10:58

فيديو مروع أثار غضبا.. شرطيان أميركيان يسحلان رجلا أسود في نيويورك

10:47

وسط تصاعد التوتر مع الفاتيكان.. ترمب ينشر صورة وكأنه يعانق المسيح

10:27

مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يستقبل وفدًا من المركز الأردني للتصميم والتطوير

10:23

كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم جلسة حوارية حول نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية

10:18

تجارة عمان: شبكة الأعمال الأردنية–السعودية انتقلت من الفكرة إلى التنفيذ وتستهدف شراكات استثمارية

وفيات
وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026